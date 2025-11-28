“Voglio operarmi”: Gilmour ha deciso. Conte perde il gemello di Lobotka per due mesi

La scelta finale. Billy Gilmour ha rotto gli indugi: si opera. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il consulto a Londra ha confermato la necessità dell’intervento chirurgico, ma è stata la volontà del giocatore (“Voglio operarmi”) a pesare per mettere fine al dolore della pubalgia. Diagnosi spietata: 2025 finito, quasi due mesi di stop e niente Supercoppa Italiana.

“Tormento Gilmour”: la psicologia dietro la scelta

C’è una frase, riportata dal quotidiano cittadino, che spiega tutto: “Voglio operarmi” . Non è solo una decisione medica, è il grido di aiuto di un atleta che non riesce a uscire dal tunnel. La pubalgia è un infortunio infido: ti illude di stare meglio, poi torna.

Gilmour, arrivato a Napoli con l’etichetta di alternativa di qualità a Lobotka, ha vissuto un autunno da incubo. Le diagnosi ottimistiche sui tempi di recupero che avevamo analizzato si sono scontrate con la realtà del dolore. Scegliere il bisturi significa arrendersi oggi per poter tornare integro domani. È una scelta di maturità dolorosa per chi doveva garantire rotazioni e fiato alla mediana.

Conte e la “gara di scalogna”: l’analogia con Spinazzola

Per Antonio Conte è l’ennesima mazzata. Il tecnico si trova a gestire una rosa che sembra vittima di una maledizione selettiva. Il Mattino parla di “gara di scalogna” vinta dal tecnico salentino.

Il parallelismo inquietante è con Leonardo Spinazzola: anche l’esterno è stato tormentato dalla pubalgia nell’ultimo mese (salvo poi intravedere la luce del rientro per la Roma). Due infortuni simili, nello stesso periodo, che tolgono al Napoli proprio quelle alternative che dovevano garantire freschezza nei finali di gara. Senza Gilmour, la nuova struttura tattica del 3-4-3 perde il suo primo regista di riserva, costringendo Lobotka agli straordinari.

Il Calendario dell’assenza: cosa perde davvero il Napoli?

Con uno stop stimato in “quasi due mesi”, l’impatto sul campo è devastante. Gilmour non salta partite banali, salta gli scontri diretti e un trofeo. Ecco la lista del dolore per i tifosi:

❌ Napoli-Roma (30 Novembre)

(30 Novembre) ❌ Napoli-Juventus (7 Dicembre)

(7 Dicembre) ❌ Napoli-Benfica (Champions Decisiva)

(Champions Decisiva) ❌ Supercoppa Italiana (18 Dicembre in Arabia vs Milan)

Per rivedere il “Billy” ammirato in Premier League, bisognerà aspettare l’anno nuovo. E a gennaio, con questa emergenza, l’intervento sul mercato diventa non più un’opzione, ma un obbligo morale per la società.