Conte ha messo il veto: "Loro non si toccano". Ecco la lista dei 4 incedibili del Napoli

Il Napoli campione d'Italia ha le idee chiarissime per il futuro. Antonio Conte, artefice del quarto scudetto partenopeo, ha già stilato la lista degli intoccabili: quattro nomi che rappresentano la spina dorsale del nuovo ciclo azzurro. Non tutti potranno restare a Castel Volturno. Mentre alcuni si preparano ai saluti, altri hanno ricevuto dal mister leccese una garanzia totale: "Voi non vi muovete da qui".

Il nuovo Napoli prende forma seguendo una linea chiara, tracciata con decisione da Antonio Conte. L'allenatore, pur lavorando in piena sinergia con la dirigenza, ha messo dei paletti invalicabili sul mercato in uscita. Esiste una lista di giocatori considerati la spina dorsale della squadra, i pilastri su cui costruire un nuovo ciclo vincente. Per loro, il messaggio alla società e al mercato è stato perentorio: non si toccano.

Sono quattro i calciatori che Conte ha blindato, ritenendoli fondamentali per il suo progetto tattico e mentale. Dalla difesa all'attacco, ecco chi sono gli intoccabili del nuovo Napoli.

I 4 pilastri di Conte: la lista dei giocatori incedibili

La difesa è blindata: Buongiorno e Di Lorenzo incedibili. Antonio Conte non ha dubbi: Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo sono i pilastri della sua difesa. Il centrale ex Torino, arrivato la scorsa estate, si è rivelato un acquisto straordinario, diventando rapidamente uno dei leader del gruppo. La sua capacità di guidare il reparto arretrato e la solidità mostrata nei momenti decisivi lo hanno reso imprescindibile.

Giovanni Di Lorenzo, capitano e simbolo azzurro, continua a essere il punto fermo della fascia destra. Nonostante le voci di mercato che si rincorrono periodicamente, Conte considera il terzino napoletano un elemento chiave del suo sistema di gioco. La sua esperienza e la conoscenza dell'ambiente partenopeo sono valori aggiunti che il tecnico non intende perdere.

McTominay resta nonostante De Bruyne

Sorpresa a centrocampo: Scott McTominay è considerato intoccabile da Antonio Conte. Lo scozzese, protagonista assoluto nella conquista dello scudetto, manterrà un ruolo centrale nel progetto tecnico azzurro. Una scelta che potrebbe stupire, considerando l'arrivo di Kevin De Bruyne, ma che testimonia l'alta considerazione che il mister ha per l'ex Manchester United.

McTominay ha dimostrato di possedere tutte le caratteristiche che Conte ricerca in un centrocampista: fisicità, inserimenti, capacità di sacrificio e mentalità vincente. Qualità che lo rendono perfetto per il calcio "contiano" e che spiegano perché il tecnico non voglia privarsene nemmeno di fronte a un colpo da novanta come De Bruyne.

Lukaku confermato, Simeone verso l'addio

Romelu Lukaku è l'altro nome cerchiato in rosso da Antonio Conte. Il centravanti belga, dopo un inizio di stagione complicato, ha trovato la sua dimensione nella seconda parte del campionato, diventando decisivo nella corsa scudetto. La sua esperienza internazionale e il feeling con il tecnico leccese lo rendono un elemento imprescindibile per il futuro.

Di segno opposto il destino di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino, chiuso dalla presenza di Lukaku e dall'arrivo di un nuovo centravanti (Nunez o Lucca?), sembra destinato a lasciare Napoli. Una scelta dolorosa ma necessaria per garantire spazio a tutti e ottimizzare la rosa.

Il caso Raspadori: la gestione dell'unica eccezione

Se per i quattro "eletti" la porta è blindata, c'è un'altra situazione che Conte sta gestendo con attenzione: quella di Giacomo Raspadori. L'allenatore lo stima e non vorrebbe privarsene, vedendo in lui qualità importanti. Tuttavia, a differenza degli altri, il suo futuro non è scritto nella pietra ed è legato a due possibili scenari.

Raspadori lascerà Napoli solo di fronte a un'offerta economica irrinunciabile o se il suo cartellino si rivelasse una pedina di scambio fondamentale per arrivare a un altro obiettivo primario, come potrebbe essere, ad esempio, Lookman dell'Atalanta. La linea di Conte è tracciata.