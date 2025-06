Gargano: "Darwin Nunez mi ha confessato tutto | Sì al Napoli, aspetto solo la firma"

Quando il calciomercato sembrava dominato da voci e trattative complesse, ecco che una telefonata squarcia il velo del dubbio e accende il sogno dei tifosi del Napoli. A sganciare la bomba non è un giornalista, ma un cuore azzurro, un ex guerriero del centrocampo: Walter "Mota" Gargano. In diretta a 'RadioGoal', l'ex calciatore uruguaiano ha fatto una confessione che sa già di annuncio.

Una rivelazione diretta, un virgolettato che pesa come un macigno sulla trattativa per Darwin Nunez e che avvicina prepotentemente il bomber del Liverpool al Maradona. Le parole di Gargano sono inequivocabili e destinate a fare storia.

La confessione in diretta: "Nunez aspetta solo di chiudere"

Intervenuto nel corso di Radiogoal, Gargano ha parlato da amico, da connazionale, da ex idolo che sa cosa significhi vestire la maglia azzurra. E ha rivelato il contenuto di una conversazione privata avuta con Darwin Nunez appena una settimana fa. Un dialogo che ogni tifoso del Napoli avrebbe sognato di ascoltare.

"Ho parlato con lui una settimana fa circa e spero che arrivi davvero a Napoli. Gli ho detto 'vai a Napoli!'. Lui sceglierà con la sua famiglia, ma mi ha detto una cosa chiara: 'Sì, vengo subito a Napoli. Aspetto di chiudere col Napoli'".

Parole dirette, che non lasciano spazio a interpretazioni. Secondo Gargano, il sì del giocatore non è solo un gradimento, ma una volontà esplicita. L'attaccante ha scelto Napoli e attende solo che le due società, Napoli e Liverpool, trovino la quadra definitiva.

"Il calore di Napoli gli farebbe bene": la benedizione del Mota

Gargano non si è limitato a riportare la frase, ma ha anche spiegato perché Napoli sarebbe la piazza ideale per il suo connazionale. "Il calore dei napoletani gli farebbe molto bene", ha sottolineato, quasi a voler garantire per lui. È il sigillo di chi conosce sia il giocatore che la città.

L'Uruguay connection che fa sperare

Il legame tra Gargano e Nunez va oltre l'amicizia: è un ponte diretto tra il Liverpool e Napoli, una connessione che potrebbe rivelarsi decisiva nelle trattative. L'ex centrocampista azzurro ha vissuto in prima persona la magia di Napoli e sa esattamente cosa dire per convincere un connazionale a sposare il progetto azzurro.

"Sarò sempre tifoso del Napoli, pure se non arrivasse Darwin," ha concluso Gargano con l'affetto di chi ha dato tutto per questa maglia. Ma la sensazione è che questa volta il sogno possa davvero diventare realtà.

Con un colpo come De Bruyne già in rosa e la guida di un vincente come Antonio Conte, l'arrivo di un bomber del calibro di Nunez proietterebbe il Napoli Campione d'Italia in una dimensione ancora superiore, con l'obiettivo chiaro, come detto dallo stesso Gargano, di "andare avanti in Champions il più possibile". Il sogno, dopo queste parole, è più vicino che mai.