Romano svela tutto su Nunez: "Ha detto sì", ecco cosa succede ora col Liverpool

Un mercato da Campioni d'Italia, un mercato da top club europeo. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, forte dello Scudetto e di una potenza di fuoco economica senza precedenti, non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver sbalordito il mondo con l'acquisto di Kevin De Bruyne, la dirigenza azzurra ha messo nel mirino il prossimo gioiello per l'attacco di Antonio Conte: si tratta di Darwin Nunez, e la trattativa è ufficialmente partita.

A confermare l'assalto è il massimo esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, che attraverso i suoi canali social ha svelato i retroscena di un'operazione che fa sognare i tifosi.

Assalto alla Premier: Darwin Nunez al Napoli

L'attaccante uruguaiano del Liverpool è identificato come il profilo perfetto per completare un reparto avanzato che si preannuncia stellare. Nunez non è visto solo come un'alternativa a Romelu Lukaku, ma come un partner d'attacco potenzialmente letale, capace di garantire gol, profondità e fisicità. Conte lo ha chiesto e Manna si è messo subito al lavoro.

La notizia più importante, lanciata da Romano, è che la fase di studio è finita. Si è passati ai fatti:

"Napoli e Liverpool avranno contatti diretti oggi per discutere le condizioni dell'accordo per Darwin Nunez. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma l'accordo dipende ora dalle richieste finanziarie".

Il "fattore De Bruyne" e il via libera del giocatore

Il vero punto di forza del Napoli in questa trattativa è doppio. Da un lato, l'aura del club è cambiata: l'arrivo di un campione come De Bruyne ha dimostrato che il progetto azzurro è ai vertici del calcio mondiale. Dall'altro, e questo è il dettaglio più importante, c'è già il totale gradimento del bomber.

Fabrizio Romano è stato chiaro: "il Napoli ha avuto il via libera di Nunez, come rivelato nei giorni scorsi". Con il sì del giocatore in tasca, la palla passa ai club. La sfida ora è puramente economica, con il Liverpool che storicamente è un osso duro, ma il Napoli ha la forza e la volontà di provare a chiudere un colpo che sarebbe fragoroso.

E non è finita: chiusura a un passo per Noa Lang

Come se non bastasse, mentre si gettano le basi per l'assalto a Nunez, il Napoli sta per ufficializzare un altro acquisto di altissimo profilo. Sempre secondo Fabrizio Romano, la trattativa per Noa Lang è ormai ai dettagli.

L'esperto di mercato fornisce anche le cifre definitive: "Il passaggio di Noa Lang dal PSV al Napoli è in fase finale per 25 milioni di euro più bonus". Non solo: è stato definito anche il contratto che legherà l'esterno olandese al club fino al 2030, con uno stipendio da 2,5 milioni di euro all'anno più bonus.

Un investimento che dimostra la lungimiranza di De Laurentiis: Lang può giocare su entrambe le fasce, garantendo a Conte quella duttilità tattica che ha sempre cercato. E a 25 anni, rappresenta anche un ottimo investimento per il futuro.

La rivoluzione azzurra è appena iniziata

Con De Bruyne già a Castel Volturno, Nunez in arrivo e Lang praticamente fatto, il Napoli sta costruendo una squadra per dominare i prossimi anni. Non più episodi o singole stagioni fortunate: questa è una programmazione da grande club europeo.

I 300 milioni di budget stanno venendo investiti con una strategia precisa. E quando Antonio Conte avrà a disposizione questo organico, l'Europa tremerà. Perché il Napoli non vuole più essere una meteora: vuole diventare una certezza.

Mentre si tratta per un bomber di caratura mondiale, si chiude per un esterno dal futuro assicurato. Il Napoli di Conte non si ferma più.