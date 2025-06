Darwin Nunez ha detto sì al Napoli. C'è lo zampino di Conte. La strategia di Manna

Non è più un sogno, è una trattativa che entra nella sua fase più calda.Arrivano conferme sulla totale apertura di Darwin Nunez al trasferimento in azzurro. E ora il DS Manna ha in agenda l'incontro che può cambiare il mercato del Napoli.

La caccia del Napoli al centravanti di livello mondiale ha subito un'accelerazione improvvisa e decisiva. Il grande sogno, quello che risponde al nome di Darwin Nunez, è diventato un obiettivo concreto. A confermarlo è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha rivelato un triplo sviluppo che infiamma le speranze dei tifosi: il giocatore vuole Napoli, il Liverpool è disposto a trattare, e un incontro è già stato fissato.

La Volontà del Giocatore: "Aperto all'idea di unirsi al Napoli"

Il primo, fondamentale pilastro è stato messo. Secondo Romano, Darwin Núñez ha dato il suo primo, chiaro via libera al trasferimento, dichiarandosi "aperto all'idea di unirsi al Napoli". Questa non è una semplice indiscrezione, ma la conferma che il progetto tecnico di Antonio Conte e il prestigio del club Campione d'Italia hanno fatto breccia. Il giocatore vede Napoli come la piazza ideale per il suo rilancio definitivo, dopo una stagione di alti e bassi con i Reds.

L'Apertura del Liverpool e l'Incontro

Il secondo pilastro è la posizione del club inglese. Il Liverpool, che ha fatto un investimento enorme per l'uruguaiano, avrebbe fatto capire di essere disposto a negoziare una cessione. Su questa base, è stato fissato l'evento che tutti attendevano: la prossima settimana è previsto un incontro tra l'entourage di Nunez, il DS Giovanni Manna e i dirigenti del Liverpool. L'obiettivo è discutere la fattibilità economica dell'operazione, il vero e unico ostacolo rimasto.

La Partita Economica: il Prezzo e la Strategia di Manna

L'affare resta complicato. Il Liverpool chiede circa 60 milioni di euro per il cartellino. Il Napoli, forte della volontà del giocatore, cercherà di negoziare la cifra e la formula del trasferimento. Un vantaggio per Manna è l'ingaggio del giocatore, 4,7 milioni netti, cifra assolutamente sostenibile per le casse del club. Con la volontà di tutte e tre le parti di trovare una soluzione, l'incontro della prossima settimana non sarà interlocutorio, ma potenzialmente decisivo. Il grande sogno sta per trasformarsi in una trattativa vera e propria.