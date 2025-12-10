Conte vs Mourinho: il bilancio definitivo. Tutti i precedenti, i trofei e la cronistoria delle liti

Il bilancio sorride a Conte. Antonio Conte e José Mourinho si affrontano per l’ottava volta, ma è la prima assoluta in Europa. Nei 7 precedenti tra Italia e Inghilterra, il tecnico del Napoli è nettamente avanti: 4 vittorie per Conte, 2 per Mourinho e un solo pareggio (l’Atalanta-Inter del 2009). Stasera in Benfica-Napoli si scrive un nuovo capitolo di una saga fatta di polemiche e, oggi, di ritrovata stima.

È una giornata storica. Per la prima volta nelle loro carriere, Antonio Conte e José Mourinho si affrontano in una competizione europea. Benfica-Napoli non è solo una gara di Champions League, è la resa dei conti tra due filosofie vincenti che si sono incrociate, amate e odiate per oltre 15 anni.

Tra il 2017 e il 2018 i toni si sono alzati oltre il livello di guardia. Mourinho definì Conte un “Clown” a bordo campo e tirò in ballo la squalifica per calcioscommesse. Conte rispose dando del “Piccolo uomo” al portoghese e parlando di “Demenza senile”. Oggi, alla vigilia di Benfica-Napoli, il clima è disteso: “È un grandissimo”, ha detto Conte ieri.

Conte vs Mourinho: i 7 precedenti nel dettaglio

La rivalità è nata in sordina sui campi della Serie A, per poi esplodere fragorosamente sotto i riflettori della Premier League. Ecco il dettaglio cronologico di tutte le sfide:

L’esordio dimenticato: Atalanta-Inter 1-1 (2009)

Serie A, 13/12/2009. Molti lo dimenticano. Un giovanissimo Conte, alla guida dell’Atalanta, ferma la corazzata Inter che andrà a vincere il Triplete. Finisce 1-1, con i nerazzurri in dieci per il rosso a Sneijder. È il primo segnale: Conte non ha paura di Mou.

L’umiliazione di Stamford Bridge: Chelsea-United 4-0 (2016)

Premier League, 23/10/2016. La partita che accende la miccia. Il Chelsea di Conte demolisce lo United. A fine gara, il famoso sussurro di Mou all’orecchio di Antonio: “Non si esulta così sul 4-0, è un’umiliazione”. Inizia la guerra mediatica.

La battaglia di Coppa: Chelsea-United 1-0 (2017)

FA Cup, 13/03/2017. Ancora Conte, ancora vittoria. I Blues eliminano i Red Devils ai quarti di finale. La tensione è alle stelle, i due quasi vengono alle mani a bordo campo.

La rivincita tattica: United-Chelsea 2-0 (2017)

Premier League, 16/04/2017. Mourinho si prende la sua prima vittoria bloccando le fonti di gioco di Conte (Hazard su tutti). Una lezione difensiva dello Special One.

La sentenza Morata: Chelsea-United 1-0 (2017)

Premier League, 05/11/2017. Torna a vincere Conte. Decide un colpo di testa di Alvaro Morata. A fine gara, freddezza glaciale tra le panchine.

L’orgoglio di Mou: United-Chelsea 2-1 (2018)

Premier League, 25/02/2018. L’ultima vittoria del portoghese contro l’italiano. Lo United ribalta il vantaggio iniziale di Willian.

L’ultimo atto (e la pace): Chelsea-United 1-0 (2018)

Finale FA Cup, 19/05/2018. L’incrocio più importante, con un trofeo in palio. Vince Conte (rigore di Hazard), che alza la coppa. È l’ultimo confronto diretto prima di stasera, quello che ha sancito la tregua armata tra i due.

📊 Il Bilancio Definitivo (Aggiornato al 10/12/2025) Statistica Antonio Conte José Mourinho Vittorie Scontri Diretti 4 2 Gol Segnati (Squadre) 10 6 Trofei Totali in Carriera 9 26 Fonte dati: Transfermarkt/Opta – Totale partite giocate: 7 (con 1 pareggio)

La Cronologia: tutti i 7 precedenti (con i vincitori)

DATA PARTITA RISULTATO VINCITORE 13/12/2009 Atalanta – Inter 1-1 Pareggio 23/10/2016 Chelsea – Man Utd 4-0 CONTE 13/03/2017 Chelsea – Man Utd (FA) 1-0 CONTE 16/04/2017 Man Utd – Chelsea 2-0 Mourinho 05/11/2017 Chelsea – Man Utd 1-0 CONTE 25/02/2018 Man Utd – Chelsea 2-1 Mourinho 19/05/2018 Chelsea – Man Utd (FA) 1-0 CONTE

Analisi Tattica: perché Conte ha vinto 4 volte su 7? Analizzando i 7 precedenti, emerge un pattern tattico chiaro che potrebbe ripetersi stasera al Da Luz: Aggressione sugli esterni: Nelle vittorie di Conte (specialmente col Chelsea), la chiave è stata la superiorità sulle fasce. Il suo 3-4-3 ha costretto gli esterni di Mourinho ad abbassarsi, trasformando il 4-2-3-1 avversario in un 6-3-1 passivo.

Nelle vittorie di Conte (specialmente col Chelsea), la chiave è stata la superiorità sulle fasce. Il suo 3-4-3 ha costretto gli esterni di Mourinho ad abbassarsi, trasformando il 4-2-3-1 avversario in un 6-3-1 passivo. Il gol nei primi 30 minuti: Conte ha vinto 3 volte su 4 sbloccando la gara nella prima mezz’ora (es. Pedro dopo 30 secondi nel 4-0). Quando Mourinho va sotto e deve “fare la partita”, le sue squadre faticano contro i blocchi bassi di Conte.

Conte ha vinto 3 volte su 4 sbloccando la gara nella prima mezz’ora (es. Pedro dopo 30 secondi nel 4-0). Quando Mourinho va sotto e deve “fare la partita”, le sue squadre faticano contro i blocchi bassi di Conte. La “trappola del possesso”: Mourinho ha vinto solo quando ha lasciato il pallone a Conte (38% di possesso nel 2-0 del 2017), colpendo in ripartenza. Se stasera il Benfica proverà a dominare il gioco, rischierà di cadere nella trappola tattica preferita da Antonio.

Oggi: stima e consapevolezza tattica

Alla vigilia di Benfica-Napoli, il clima è completamente diverso. È subentrata la maturità dei grandi vincenti. Se Conte ha esaltato la storia di Mourinho, il portoghese non è stato da meno:

“È impossibile pensare che le squadre di Conte siano scarse. Hanno compattezza e livello tattico altissimo. Lui sul mercato è esigente, costruisce sempre rose forti. È uno dei più bravi”.

Il tempo ha trasformato il livore in riconoscimento reciproco. Ma al fischio d’inizio al Da Luz, quei due “animali da competizione” torneranno a essere rivali feroci. Il Napoli cerca la qualificazione, Mourinho cerca di salvare la sua panchina europea.

📌 Statistiche Flash Chi ha vinto l’ultima sfida?

Antonio Conte. Era il 19 maggio 2018, finale di FA Cup: il Chelsea vinse 1-0 grazie a un rigore di Hazard, alzando la coppa in faccia allo United di Mou. Cosa hanno in comune?

Entrambi hanno allenato (e vinto con) Inter e Chelsea. Sono due dei manager più vincenti del 21° secolo.



