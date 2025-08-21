Retroscena Conte: «Voglio Hojlund». Napoli all’assalto per il post-Lukaku

Conte ha scelto il suo nove. Il Napoli accelera per Rasmus Hojlund: l’idea è un prestito con diritto di riscatto, formula già sul tavolo anche del Milan. L’indicazione dell’allenatore è chiara: puntare sul danese e spostare il baricentro della trattativa sul giocatore.

Un nome che sposta gli equilibri, una richiesta precisa e un pressing asfissiante. Per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku, il Napoli non cerca una soluzione tampone, ma punta al grande colpo. E secondo quanto svelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Hojlund è il prescelto di Antonio Conte.

L'attaccante del Manchester United è diventato l'obiettivo numero uno, l'uomo che il tecnico leccese vuole "a tutti i costi" per completare il suo attacco. La trattativa è complicata, ma il Napoli ha due armi potentissime per provare a vincere la sfida.

La strategia del Napoli: prestito e il fattore Champions

Il DS Manna sta lavorando per portare il danese in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. È la stessa proposta avanzata dal Milan, ma il Napoli ha dalla sua parte un vantaggio non da poco, come spiega Di Marzio.

"Il Napoli punta su due aspetti: la Champions, che il Milan non ha in questa stagione", rivela l'esperto di Sky. Poter giocare sul palcoscenico più prestigioso d'Europa potrebbe essere l'elemento decisivo per convincere il giocatore a scegliere la maglia azzurra.

"Lo vuole a tutti i costi": il pressing di Conte

L'altra, grande arma del Napoli è proprio Antonio Conte. Il tecnico ha messo Hojlund in cima alla sua lista dei desideri e, come sua abitudine, sta lavorando in prima persona per portare a termine la missione.

"La presenza di Antonio Conte, che vuole Hojlund a tutti i costi. Sicuramente parlerà o ha già parlato con lui in questi giorni, come fa sempre con i giocatori che vuole", ha sottolineato Di Marzio. Il vero pressing del Napoli, in questo momento, è sul giocatore per fargli accettare la formula del trasferimento. L'intesa con il Manchester United, secondo il giornalista, non sarebbe un ostacolo insormontabile.

Dovbyk, l'alternativa è sempre viva

Una trattativa complessa e ambiziosa. Il Napoli spinge forte su Hojlund, puntando a un colpo che avrebbe del clamoroso per mantenere altissimo il livello del reparto offensivo.

Mentre si lavora per convincere il danese, Manna non abbandona comunque le altre piste. L'alternativa più concreta, qualora l'operazione con lo United non dovesse decollare, resta sempre quella che porta ad Artem Dovbyk.