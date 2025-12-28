Napoli inferiore a Inter, Milan e Juventus? Conte smentito dai numeri. La classifica reale

La grande illusione. Antonio Conte sta giocando una partita mediatica perfetta, togliendo pressione alla squadra. Ma la realtà dei numeri è diversa dalla narrazione. Sommando Stipendi e Ammortamenti (il “Costo Rosa”), il Napoli è la squadra più costosa della Serie A con una spesa di 240,4 milioni di euro. Il club azzurro supera la Juventus (235 mln) e stacca nettamente Inter e Milan. De Laurentiis non ha costruito un’outsider, ha pagato per avere una corazzata.

Le parole di Conte: strategia comunicativa o realtà?

Nel post-partita di Cremona, con il fiato sul collo del Milan capolista, Antonio Conte ha rispolverato il suo cavallo di battaglia preferito: l’underdog. “Non siamo pronti per comandare a livello di struttura” , ha detto, citando patrimoni e storia delle big del Nord. È una strategia comunicativa vecchia come il calcio: abbassare le aspettative per esaltare il risultato.

Ma stavolta la narrazione scricchiola. A differenza di quanto successo in passato (quando il Napoli vinceva spendendo la metà delle altre), quest’anno la forbice economica non esiste più. Anzi, si è rovesciata. De Laurentiis, pur di accontentare il tecnico e rialzarsi dopo la stagione horribilis, ha investito cifre che nemmeno gli sceicchi delle milanesi hanno pareggiato nell’ultimo esercizio.

Stipendi vs Costo Reale: dove sta la differenza?

Qui serve un po’ di “scuola di economia” per non farsi ingannare. Conte ha ragione se guarda solo le buste paga (l’Inter versa 141 milioni lordi ai giocatori, il Napoli “solo” 110).

Ma il calcio moderno si fa con i cartellini.

L’Inter ha tanti parametri zero (che costano di stipendio ma zero di cartellino). Il Napoli, invece, ha comprato cartellini pesantissimi (Lukaku, Buongiorno, Hojlund, McTominay, Neres). Quando compri un giocatore a 30 o 50 milioni, quella cifra si spalma sul bilancio annuale (“ammortamento”).

Il Risultato Finale: Sommando tutto, il Napoli costa 240 milioni l’anno per scendere in campo. L’Inter ne costa 194. C’è un abisso di quasi 50 milioni a favore (o sfavore, per le casse) degli azzurri. Altro che cenerentola.

La Classifica Completa: ecco quanto valgono le rose in serie A

Per dare l’esatta dimensione di quanto il Napoli abbia staccato il “resto del mondo” (Lazio, Roma, Atalanta), ecco la tabella integrale dei costi salariali. È qui che si vede il solco tra chi corre per lo Scudetto e chi partecipa.

# SQUADRA MONTE INGAGGI LORDO 1 Inter 141.5 Mln € 2 Juventus 123.0 Mln € 3 NAPOLI 110.1 Mln € (Ma 1° per costi totali) 4 Roma 107.5 Mln € 5 Milan 104.5 Mln € 6 Lazio 69.9 Mln € 7 Fiorentina 60.8 Mln € 8 Atalanta 57.9 Mln € 9 Como 47.8 Mln € 10 Torino 41.2 Mln € 11 Bologna 38.5 Mln € 12 Sassuolo 33.3 Mln € 13 Genoa 27.8 Mln € 14 Cremonese 22.8 Mln € 15 Udinese 20.5 Mln € 16 Parma 20.2 Mln € 17 Cagliari 19.9 Mln € 18 Verona 18.2 Mln € 19 Lecce 15.9 Mln € 20 Pisa 14.7 Mln €

La conseguenza: mercato bloccato?

L’aver speso così tanto spiega anche perché oggi il Napoli si trovi con il freno a mano tirato sul mercato di gennaio. Quell’indice di liquidità di cui abbiamo parlato nell’inchiesta sul Mercato a Saldo Zero è la diretta conseguenza di questi 240 milioni annui.

La scietà ha dato tutto in estate per costruire la macchina da guerra che oggi vince Supercoppa e lotta per lo Scudetto. Conte può (e deve) vincere, non perché sta facendo un miracolo, ma perché guida la fuoriserie più cara del campionato.

Conte non ha alibi

Antonio Conte gioca a nascondino, ma i bilanci parlano chiaro. Se per somma degli stipendi il Napoli è terzo (110 milioni), nella classifica del Costo Rosa Allargato (la cifra reale che i club spendono ogni anno sommando ingaggi e costo dei cartellini) gli azzurri sono primi in Serie A. Il Napoli “costa” 240,4 milioni l’anno, più della Juventus (235) e nettamente più dell’Inter (194) e del Milan (197). Non è una cenerentola, è la regina delle spese.

L’analisi dei dati porta a una sola conclusione: il Napoli ha l’obbligo di lottare per lo Scudetto. Non è un “miracolo” battere l’Atalanta (che spende la metà), è la normalità dei valori in campo. Le parole di Conte servono a tenere alta la tensione, ma la società ha fatto il massimo. Ora, con il ritorno parziale degli infortunati e la rosa più costosa d’Italia, scuse non ce ne sono più.



📌 I conti in pillole Conte ha ragione?

Solo se guarda agli stipendi dell’Inter. Ma nel complesso il Napoli ha investito più di tutti in questa stagione. Il Napoli è solido?

Assolutamente sì. A differenza di altre squadre che tagliano i costi (-0.7%), il Napoli è in espansione (+30.7%), forte della liquidità di cassa. Cosa cambia per lo Scudetto?

Nulla. Ma questa analisi toglie “l’alibi del povero”: il Napoli compete alla pari (anzi, da posizione di forza) con le milanesi.

