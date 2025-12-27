Napoli oggi

Napoli, il calendario dei rientri: Lukaku a Cremona? Le date esatte per Anguissa, Meret e De Bruyne

Lukaku c'è: ecco il piano per l'esordio. Per Anguissa e Meret la data è fissata nel 2026. La tabella completa dei rientri.

Daniele Fontana Daniele FontanaDicembre 27, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 27, 2025
⚠️ IL BOLLETTINO MEDICO IN SINTESI:

  • Romelu Lukaku: Recuperato. Sarà convocato per la Cremonese (panchina).
  • Anguissa & Gilmour: Rientro fissato a febbraio 2026. Niente Coppa d’Africa per il camerunense.
  • Alex Meret: Rientra il 4 gennaio (contro la Lazio).
  • Kevin De Bruyne: Tempi lunghi (operato), se ne riparla a marzo.
  • Dubbi Last Minute: Olivera e Beukema a rischio per Cremona.
Il Napoli è campione di Supercoppa ma la conta dei feriti continua. La domanda che i tifosi pongono a Google in queste ore è sempre la stessa: “Quando tornano i titolari?”. Per battere la confusione delle notizie parziali, abbiamo analizzato ogni singola cartella clinica.

Quando torna Romelu Lukaku? Obiettivo Cremonese

Partiamo dalla notizia migliore. L’attesa è finita. Romelu Lukaku non è più tecnicamente un infortunato. Antonio Conte lo ha portato in Arabia Saudita solo per fare gruppo (“Non aveva minuti nelle gambe”), ma la settimana di lavoro post-vittoria ha dato l’esito sperato.

La data: Domenica alle 15:00 contro la Cremonese. Non partirà titolare (lo staff non vuole rischiarlo dal 1′), ma l’obiettivo è fargli giocare uno spezzone nel secondo tempo. È il primo passo vero della sua stagione dopo il crack di agosto.

Quando torna Frank Anguissa? Niente Coppa d’Africa

Per il centrocampista la situazione è molto più seria. L’infortunio rimediato in Nazionale è una “lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra”. Non si scherza con queste diagnosi.

La data: Inizio febbraio 2026. Anguissa salterà tutto gennaio e non risponderà nemmeno alla convocazione del Camerun per la Coppa d’Africa. Rimarrà a Castel Volturno a curarsi, lasciando Conte in emergenza totale nel reparto nevralgico.

Quando torna Kevin De Bruyne? Tempi lunghi

È la ferita più dolorosa per i sogni di gloria europea. KDB si è fatto male calciando il rigore decisivo contro l’Inter (scenario precedente), subendo lo stesso infortunio di Anguissa ma con necessità di intervento chirurgico in Belgio per risolvere una cronicità.

La data: Marzo 2026. Il fuoriclasse belga salterà tre mesi pieni. Il Napoli dovrà affrontare gli ottavi di Champions (probabili) senza di lui.

Quando torna Alex Meret?

Il portiere friulano è quasi alla fine del tunnel per la frattura del metatarso del piede destro. Allo Zini di Cremona la porta sarà ancora difesa da Milinkovic-Savic, ma il rientro è segnato.

La data: 4 gennaio 2026 (Lazio-Napoli). Alla ripresa dopo la sosta natalizia, Meret sarà di nuovo tra i pali o quantomeno tra i convocati. Da quel momento, Conte dovrà gestire un ballottaggio delicato, visto l’ottimo rendimento del serbo.

Quando torna Billy Gilmour?

Operato per pubalgia a Londra (dopo che le terapie conservative avevano fallito), lo scozzese ha tempi sovrapponibili a quelli di Anguissa.

La data: Inizio febbraio 2026. Fino ad allora, il centrocampo si reggerà quasi esclusivamente su Lobotka e McTominay, costretti agli straordinari.

📊 TABELLA RIEPILOGATIVA RIENTRI

GIOCATORE INFORTUNIO DATA RIENTRO
Lukaku Riatletizzazione Subito (Cremonese)
Meret Frattura piede 4 Gennaio
Anguissa/Gilmour Muscolare/Pubalgia Febbraio
De Bruyne Lesione (Op.) Marzo

Nota sui dubbi dell’ultima ora: Olivera (polpaccio) e Beukema (contusione piede) sono in forte dubbio per Cremona. Conte potrebbe risparmiarli.

📌 Napoli, il punto sugli infortuni: domande frequenti

1. Lukaku gioca titolare contro la Cremonese?

Molto difficile. Conte preferisce un inserimento graduale per evitare ricadute. Partirà dalla panchina e avrà spazio (20-30 minuti) nel secondo tempo per mettere ritmo nelle gambe.

2. Quando torna Anguissa? Va in Coppa d’Africa?

Anguissa NON andrà in Coppa d’Africa. A causa della lesione di alto grado al bicipite femorale, resterà a Napoli a curarsi. Il suo rientro in campo è previsto direttamente per inizio febbraio 2026.

3. Qual è la data precisa del rientro di Meret?

Il portiere ha smaltito la frattura. Lo staff medico ha fissato il rientro per la prima gara del nuovo anno: Lazio-Napoli del 4 gennaio. Fino ad allora, la porta sarà difesa da Milinkovic-Savic.

4. Quando rivedremo De Bruyne?

I tempi per il fuoriclasse belga sono i più lunghi. Dopo l’operazione in Belgio, il recupero procede ma servirà aspettare marzo 2026 per rivederlo in campo al 100%.

Come sta Olivera?

L’uruguaiano ha riportato un problema al polpaccio dopo la Supercoppa. È in forte dubbio per la Cremonese: se non dovesse farcela, Conte valuterà Mazzocchi o un adattamento di Spinazzola.

Daniele Fontana Daniele FontanaDicembre 27, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 27, 2025
