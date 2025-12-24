Napoli, arriva Google. Accordo storico per l’IA Gemini e Pixel

Napoli 4.0. La SSC Napoli fa il salto di qualità nel mondo tech annunciando una prestigiosa partnership con Google. Per la stagione 2025/2026, il colosso americano scende in campo con due dei suoi prodotti di punta: Google Gemini (l’Intelligenza Artificiale) e Google Pixel (la linea di smartphone). L’obiettivo è rivoluzionare il modo in cui i tifosi interagiscono con la squadra attraverso contenuti digitali potenziati dall’IA.

Non solo sponsor, ma “Cervello e Occhi”: il progetto

Dimenticate il classico logo sulla maglia o il cartellone a bordo campo. L’accordo voluto da Aurelio De Laurentiis (che conferma la sua visione lungimirante sui media) è strutturale. Napoli diventa un laboratorio di innovazione.

La partnership unisce due mondi:

Gli Occhi (Google Pixel): La linea di dispositivi hardware (smartphone, tablet, orologi) sarà utilizzata per catturare immagini e video esclusivi della squadra, sfruttando le famose capacità fotografiche dei Pixel. Il Cervello (Google Gemini): L’Intelligenza Artificiale Generativa entrerà nella produzione dei contenuti. Si parla di “nuovi linguaggi” e “format originali”. Significa analisi dati più veloci per i fan, interazioni personalizzate e un racconto del “Mondo Napoli” mai visto prima.

Perché è una mossa strategica (rispetto alla crisi TV)

L’accordo non è solo commerciale, è visionario. Mentre il calcio italiano trema per la crisi dei broadcaster tradizionali — come abbiamo spiegato dettagliatamente nella nostra inchiesta sul rischio crollo diritti TV e sistema DAZN — il Napoli guarda oltre.

Legarsi a una “Big Tech” come Google significa slegarsi progressivamente dalla dipendenza esclusiva della TV lineare e abbracciare il digitale puro, aprendo nuove vie di ricavo fondamentali per la sostenibilità futura.

La visione di De Laurentiis: globalizzare il brand

Questa partnership conferma la crescita internazionale del Napoli. Legarsi a Google significa parlare direttamente a un pubblico globale (USA e Asia in primis), scavalcando i limiti dei media tradizionali.

L’annuncio, arrivato poco prima della Finale di Supercoppa vinta col Bologna, dimostra che la società è solida non solo in campo ma anche nei conti e nell’appeal. Se i campioni come Neres e Hojlund attirano i tifosi, brand come Google attirano gli investitori.

Il comunicato: “Percorso di innovazione”

La nota ufficiale sottolinea l’obiettivo di “accogliere l’inventiva dei tifosi”. Non sarà un rapporto passivo: grazie all’IA, la fanbase azzurra sarà chiamata a partecipare, creare e condividere la propria passione con strumenti tecnologici d’avanguardia. Il Napoli 2025 non vince solo sul prato verde, ma anche nel cloud.

Perché questa notizia è diversa dalle solite sponsorizzazioni

Il Napoli parla esplicitamente di innovazione e sperimentazione digitale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i fan e aprire nuove forme di espressione e coinvolgimento.

In altre parole: questa partnership può diventare un “laboratorio” di contenuti, più che un semplice logo su LED e backdrop.

Cosa prevede il progetto 2025/26: contenuti, attivazioni e iniziative

Secondo la nota, durante la stagione la collaborazione unirà:

Contenuti ufficiali del Club

Attivazioni digitali

Iniziative dedicate ai tifosi

Il punto chiave è la promessa di progetto di comunicazione che punta a rendere la fanbase più partecipativa, anche accogliendo l’inventiva dei tifosi.