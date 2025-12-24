Calcio Napoli

Napoli, arriva Google. Accordo storico per l’IA Gemini e Pixel

Colpo da maestro di De Laurentiis alla vigilia della Supercoppa. Il club si lega al gigante della Silicon Valley: l'Intelligenza Artificiale entra nel racconto della squadra.

Daniele Fontana Daniele FontanaDicembre 24, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 24, 2025
Google partner Napoli

Napoli 4.0. La SSC Napoli fa il salto di qualità nel mondo tech annunciando una prestigiosa partnership con Google. Per la stagione 2025/2026, il colosso americano scende in campo con due dei suoi prodotti di punta: Google Gemini (l’Intelligenza Artificiale) e Google Pixel (la linea di smartphone). L’obiettivo è rivoluzionare il modo in cui i tifosi interagiscono con la squadra attraverso contenuti digitali potenziati dall’IA.

Partnership Napoli Google Gemini Pixel Intelligenza Artificiale
Partnership Napoli Google Gemini Pixel Intelligenza Artificiale

Non solo sponsor, ma “Cervello e Occhi”: il progetto

Dimenticate il classico logo sulla maglia o il cartellone a bordo campo. L’accordo voluto da Aurelio De Laurentiis (che conferma la sua visione lungimirante sui media) è strutturale. Napoli diventa un laboratorio di innovazione.

La partnership unisce due mondi:

  1. Gli Occhi (Google Pixel): La linea di dispositivi hardware (smartphone, tablet, orologi) sarà utilizzata per catturare immagini e video esclusivi della squadra, sfruttando le famose capacità fotografiche dei Pixel.
  2. Il Cervello (Google Gemini): L’Intelligenza Artificiale Generativa entrerà nella produzione dei contenuti. Si parla di “nuovi linguaggi” e “format originali”. Significa analisi dati più veloci per i fan, interazioni personalizzate e un racconto del “Mondo Napoli” mai visto prima.

Perché è una mossa strategica (rispetto alla crisi TV)

L’accordo non è solo commerciale, è visionario. Mentre il calcio italiano trema per la crisi dei broadcaster tradizionali — come abbiamo spiegato dettagliatamente nella nostra inchiesta sul rischio crollo diritti TV e sistema DAZN — il Napoli guarda oltre.

Legarsi a una “Big Tech” come Google significa slegarsi progressivamente dalla dipendenza esclusiva della TV lineare e abbracciare il digitale puro, aprendo nuove vie di ricavo fondamentali per la sostenibilità futura.

La visione di De Laurentiis: globalizzare il brand

Questa partnership conferma la crescita internazionale del Napoli. Legarsi a Google significa parlare direttamente a un pubblico globale (USA e Asia in primis), scavalcando i limiti dei media tradizionali.

L’annuncio, arrivato poco prima della Finale di Supercoppa vinta col Bologna, dimostra che la società è solida non solo in campo ma anche nei conti e nell’appeal. Se i campioni come Neres e Hojlund attirano i tifosi, brand come Google attirano gli investitori.

Il comunicato: “Percorso di innovazione”

La nota ufficiale sottolinea l’obiettivo di “accogliere l’inventiva dei tifosi”. Non sarà un rapporto passivo: grazie all’IA, la fanbase azzurra sarà chiamata a partecipare, creare e condividere la propria passione con strumenti tecnologici d’avanguardia. Il Napoli 2025 non vince solo sul prato verde, ma anche nel cloud.

Perché questa notizia è diversa dalle solite sponsorizzazioni

Il Napoli parla esplicitamente di innovazione e sperimentazione digitale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i fan e aprire nuove forme di espressione e coinvolgimento.

In altre parole: questa partnership può diventare un “laboratorio” di contenuti, più che un semplice logo su LED e backdrop.

Cosa prevede il progetto 2025/26: contenuti, attivazioni e iniziative

Secondo la nota, durante la stagione la collaborazione unirà:

  • Contenuti ufficiali del Club
  • Attivazioni digitali
  • Iniziative dedicate ai tifosi

Il punto chiave è la promessa di progetto di comunicazione che punta a rendere la fanbase più partecipativa, anche accogliendo l’inventiva dei tifosi.

📌 Google & Napoli: cosa cambia per i tifosi?

Vedremo loghi Google sulla maglia?
Il comunicato parla di “Partner”, non di Main Sponsor di maglia. La visibilità sarà soprattutto digitale e sui canali social.

Cosa farà l’Intelligenza Artificiale?
Gemini aiuterà a creare contenuti unici: immagini rielaborate, statistiche in tempo reale, quiz o esperienze immersive per i fan sui social.

Cos’è Google Pixel?
È lo smartphone ufficiale di Google, famoso per avere una delle migliori fotocamere al mondo gestita proprio dall’IA. Aspettatevi foto dei giocatori di qualità cinematografica.

Tag
Daniele Fontana Daniele FontanaDicembre 24, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 24, 2025
Daniele Fontana

Daniele Fontana

Esperto di match analysis e dati calcistici, Daniele combina la sua formazione in ingegneria con una passione viscerale per il Napoli. Collabora con software di tracciamento e analisi video per offrire articoli incentrati su statistiche, xG, heatmap e modelli tattici. È lui la mente dietro le rubriche più analitiche di Napolissimo.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it