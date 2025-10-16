Lukaku fissa il rientro: Big Rom ha cerchiato una data in azzurro

La telefonata arriva ogni giorno, dal Belgio a Castel Volturno. Dall’altra parte del filo c’è Romelu Lukaku, che lavora senza sosta e aggiorna costantemente lo staff medico del Napoli. Il recupero dal grave infortunio muscolare procede bene, e da un sussurro di speranza si è passati a un obiettivo concreto. C’è una data, un cerchio azzurro sul calendario che Big Rom ha messo nel mirino per il suo grande ritorno in campo.

La Rivelazione della Gazzetta: Rientro per la Supercoppa

A svelare la data tanto attesa è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il piano, per quanto ambizioso, è chiaro: l’attaccante vuole essere a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. “C’è una data cerchiata in azzurro: 18 dicembre 2025, Riad”, scrive il quotidiano. Lukaku sta facendo di tutto per farcela, nel rispetto di una tabella di marcia che, giorno dopo giorno, dà segnali sempre più incoraggianti.

Quel Feeling Speciale con il Milan

La scelta della partita non è casuale. Il Milan è una delle “vittime” preferite di Lukaku, un avversario che storicamente gli porta bene. I numeri parlano chiaro: in quattordici sfide contro i rossoneri, ha ottenuto undici vittorie, mettendo a segno sette gol e due assist. Un feeling speciale che incide sul morale e che sta dando al belga una motivazione extra per accelerare i tempi.

Il Piano del Napoli: Pronto a Inserirlo in Lista

Manca circa un mese a quell’appuntamento, e le sensazioni sono positive. Tra qualche settimana Lukaku tornerà a Castel Volturno per l’ultima fase della riabilitazione. Il Napoli ha un piano pronto: nel momento in cui avrà l’ok definitivo dallo staff medico, potrà inserirlo nella lista dei convocati per la spedizione in Arabia Saudita, togliendo un altro giocatore. La volontà del club c’è tutta. Quella del giocatore, ancora di più. “Romelu, in Arabia Saudita, vuole esserci“. E sta lavorando giorno e notte per trasformare questo sogno in realtà.