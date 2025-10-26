Calcio NapoliNapoli oggi

Dopo De Bruyne, altra tegola sul Napoli: si ferma anche Neres. L’attaccante salta il Lecce

La vittoria contro l'Inter lascia l'amaro in bocca per l'infortunio del belga. Problemi anche per Neres.

Daniele Fontana Daniele FontanaOttobre 26, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 26, 2025
Napoli, ansia De Bruyne, out anche Neres

Una vittoria bella, importante, che riscatta la delusione europea. Ma la notte del Maradona lascia al Napoli e ad Antonio Conte un sapore amarissimo. Il 3-1 rifilato all’Inter viene oscurato dall’ansia per le condizioni di Kevin De Bruyne, uscito per un infortunio che fa temere il peggio. Vedere il proprio fuoriclasse tornare in panchina con le stampelle è l’immagine che ha gelato lo stadio e che ora tiene in apprensione un’intera città.

De Bruyne: si Teme uno Stop fino al 2026

L’entità del problema è ancora da definire, ma le prime indiscrezioni, raccolte dal quotidiano Il Mattino, non sono per nulla confortanti. Il belga si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso, ma il timore è concreto: “La paura c’è: perdere per il finale di 2025 Kevin è un problema di cui proprio non si sentiva il bisogno“. L’ipotesi di non rivederlo in campo prima del nuovo anno è uno scenario che Conte non vuole nemmeno immaginare, ma che ora rischia di diventare una drammatica realtà. La speranza è che le prossime ore portino buone notizie, ma l’immagine di KDB a bordo campo, in borghese e con le stampelle al fianco di Hojlund, è un colpo al cuore per tutto l’ambiente.

Napoli, che ansia per De Bruyne: l'infortunio è alla coscia operata
Ansia per le condizioni di Kevin De Bruyne

Non solo De Bruyne: si Ferma anche Neres

Come se non bastasse, la lista degli infortunati rischia di allungarsi. Anche David Neres, schierato a sorpresa da Conte come falso nove, ha dovuto chiedere il cambio nel finale. Uscito visibilmente provato dopo 81 minuti di grande sacrificio, secondo il Corriere dello Sport non si tratterebbe di semplice stanchezza. Il brasiliano avrebbe accusato un problema fisico le cui condizioni sono tutte da valutare in vista della trasferta infrasettimanale di Lecce. Una terza partita consecutiva da titolare che potrebbe costare cara.

Dopo De Bruyne, altra tegola sul Napoli: si ferma anche Neres. L'attaccante salta il Lecce
Neres durante Napoli-Inter

Conte già Pensa alle Alternative: Lucca e Hojlund Scalpitano

Con un attacco improvvisamente decimato, Conte è già costretto a studiare le contromosse. L’assenza quasi certa di Neres a Lecce apre a due scenari. Da un lato, c’è il possibile, atteso rientro di Rasmus Hojlund, che punta almeno alla convocazione dopo aver saltato le ultime tre partite. Dall’altro, c’è la grande occasione per Lorenzo Lucca. Dopo la deludente prestazione di Torino e la panchina contro l’Inter, l’attaccante italiano sarebbe il favorito per una maglia da titolare, con una voglia matta di riscattare l’espulsione di Eindhoven e dimostrare finalmente il suo valore. L’emergenza, ancora una volta, costringe Conte a reinventare il suo Napoli.

Tag
Daniele Fontana Daniele FontanaOttobre 26, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 26, 2025
Daniele Fontana

Daniele Fontana

Esperto di match analysis e dati calcistici, Daniele combina la sua formazione in ingegneria con una passione viscerale per il Napoli. Collabora con software di tracciamento e analisi video per offrire articoli incentrati su statistiche, xG, heatmap e modelli tattici. È lui la mente dietro le rubriche più analitiche di Napolissimo.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it