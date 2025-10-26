Dopo De Bruyne, altra tegola sul Napoli: si ferma anche Neres. L’attaccante salta il Lecce

Una vittoria bella, importante, che riscatta la delusione europea. Ma la notte del Maradona lascia al Napoli e ad Antonio Conte un sapore amarissimo. Il 3-1 rifilato all’Inter viene oscurato dall’ansia per le condizioni di Kevin De Bruyne, uscito per un infortunio che fa temere il peggio. Vedere il proprio fuoriclasse tornare in panchina con le stampelle è l’immagine che ha gelato lo stadio e che ora tiene in apprensione un’intera città.

De Bruyne: si Teme uno Stop fino al 2026

L’entità del problema è ancora da definire, ma le prime indiscrezioni, raccolte dal quotidiano Il Mattino, non sono per nulla confortanti. Il belga si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso, ma il timore è concreto: “La paura c’è: perdere per il finale di 2025 Kevin è un problema di cui proprio non si sentiva il bisogno“. L’ipotesi di non rivederlo in campo prima del nuovo anno è uno scenario che Conte non vuole nemmeno immaginare, ma che ora rischia di diventare una drammatica realtà. La speranza è che le prossime ore portino buone notizie, ma l’immagine di KDB a bordo campo, in borghese e con le stampelle al fianco di Hojlund, è un colpo al cuore per tutto l’ambiente.

Non solo De Bruyne: si Ferma anche Neres

Come se non bastasse, la lista degli infortunati rischia di allungarsi. Anche David Neres, schierato a sorpresa da Conte come falso nove, ha dovuto chiedere il cambio nel finale. Uscito visibilmente provato dopo 81 minuti di grande sacrificio, secondo il Corriere dello Sport non si tratterebbe di semplice stanchezza. Il brasiliano avrebbe accusato un problema fisico le cui condizioni sono tutte da valutare in vista della trasferta infrasettimanale di Lecce. Una terza partita consecutiva da titolare che potrebbe costare cara.

Conte già Pensa alle Alternative: Lucca e Hojlund Scalpitano

Con un attacco improvvisamente decimato, Conte è già costretto a studiare le contromosse. L’assenza quasi certa di Neres a Lecce apre a due scenari. Da un lato, c’è il possibile, atteso rientro di Rasmus Hojlund, che punta almeno alla convocazione dopo aver saltato le ultime tre partite. Dall’altro, c’è la grande occasione per Lorenzo Lucca. Dopo la deludente prestazione di Torino e la panchina contro l’Inter, l’attaccante italiano sarebbe il favorito per una maglia da titolare, con una voglia matta di riscattare l’espulsione di Eindhoven e dimostrare finalmente il suo valore. L’emergenza, ancora una volta, costringe Conte a reinventare il suo Napoli.