Calcio Napoli

De Laurentiis presenta “AG4IN”: il film dello scudetto Napoli-Conte

Il presidente del Napoli racconta il docufilm dedicato allo scudetto vinto con Conte. Un viaggio tra cultura, passione e innovazione nel racconto degli azzurri.

Enrico Greco Enrico GrecoSettembre 24, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 24, 2025

De Laurentiis show: “Nuovo film in lavorazione, ma Napoli è una città matrigna”. Un fiume in piena, come sempre. Alla presentazione del film sul quarto scudetto, “AG4IN“, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si limita a parlare del passato, ma lancia bombe sul futuro e si lascia andare a uno sfogo amaro sulla città.

L’Annuncio a Sorpresa: “Stiamo già girando il nuovo film”

La notizia più clamorosa arriva subito. Il progetto cinematografico non si ferma. “Stiamo già girando le scene di questa stagione, ci sarà una continuazione”, ha annunciato il presidente. Un’idea ambiziosa, che racconterà la nuova stagione con la Champions League, con l’intenzione di entrare anche negli spogliatoi avversari. “Magari andando a dire ‘vi state cagando sotto?'”, ha scherzato. Un progetto che andrà avanti a prescindere dal risultato finale, come confermato dal responsabile della comunicazione Lombardo.

Aurelio De Laurentiis presenta il docufilm dello scudetto Napoli 2022-23
Aurelio De Laurentiis presenta il docufilm dello scudetto Napoli 2022-23

Lo Sfogo Amaro: “Napoli è una città matrigna”

Poi, il tono cambia. Parlando di grandi artisti come Pino Daniele e Troisi, De Laurentiis attacca: “Questa città è matrigna. Sono tutti andati a vivere a Roma. È una cosa che fa male, io cancellerei la mia casa di Roma per averla uguale a Napoli”. Ma il motivo è amaro: “Qui non si può fare perché ho visto cosa hanno combinato al povero Ferlaino, ti vengono a scrivere sotto casa. A Napoli si può stare solo in albergo“.

I Retroscena su Conte e Maradona

La conferenza è stata anche l’occasione per svelare alcuni retroscena. Su Antonio Conte, il responsabile comunicazione Nicola Lombardo è categorico: “Non ha chiesto di tagliare nulla, è rimasto felicissimo del film e si è prestato a tutto”. Viene confermata la sua aura da “sergente di ferro”, ma anche la sua piena adesione al progetto.

De Laurentiis ha anche rivelato un sogno rimasto nel cassetto: “Avevamo in mente un progetto con un film dedicato a Maradona. Eravamo d’accordo per fare ulteriori interviste a Buenos Aires, ma la sua scomparsa ci ha costretti a cambiare i piani”. Infine, una visione sul futuro: “Con l’intelligenza artificiale sarà ancora più interessante: potremo inventare storie nuove. Il massimo della napoletanità diventa internazionalizzazione”.

Tag
Enrico Greco Enrico GrecoSettembre 24, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 24, 2025
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it