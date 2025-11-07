Napoli oggi

De Laurentiis presenta il suo piano stadio: “Lo finanzio io, ma ho un nemico”

Durante un forum alla Bocconi, il presidente del Napoli svela il suo progetto per il Maradona ispirato al modello dell'Arsenal

Valentina Romano Novembre 7, 2025
Stadio Maradona Napoli: il piano di De Laurentiis

Nessun giro di parole. Un attacco frontale e la presentazione di una visione chiara e ambiziosa. Dal palco del ‘Football Business Forum’ alla Bocconi di Milano, il presidente Aurelio De Laurentiis ha smesso di parlare di ipotesi e ha svelato per la prima volta il suo progetto strategico per dare al Napoli un nuovo stadio, indicando il problema, il modello da seguire e l’ostacolo principale che, secondo lui, frena il calcio italiano.

Gli spalti dello stadio Maradona
Gli spalti dello stadio Maradona

Qual è il problema del Maradona secondo De Laurentiis?

La diagnosi del presidente è spietata: “Lo stadio Diego Armando Maradona è un semi cesso”. Una definizione forte che serve a sottolineare le criticità strutturali di un impianto definito “vecchio”. Secondo De Laurentiis, i principali difetti sono la pista d’atletica e il fossato, che allontanano eccessivamente il pubblico dal campo, e la gestione comunale, che concede l’uso dell’impianto solo per tre giorni a settimana a un costo che, in proporzione, è uguale a quello che il PSG paga per avere l’esclusiva del suo stadio e fatturare oltre 100 milioni l’anno.

Qual è il modello di business che propone?

La soluzione esiste ed è il “Modello Arsenal”. De Laurentiis ha raccontato di aver visitato l’Emirates Stadium nel 2013, rimanendo colpito dal suo modello di business sostenibile. La chiave, spiega, è stata la concessione ottenuta dal club di costruire abitazioni nell’area circostante. “Quegli immobili”, afferma il presidente, “garantiscono rendite che permettono di sostenere l’investimento nel lungo periodo”. È questa la richiesta che fa alla legislazione italiana: consentire progetti più flessibili, che includano l’uso abitativo per garantire l’equilibrio economico dell’investimento sullo stadio.

Il progetto del nuovo stadio della SSCNapoli
Il progetto del nuovo stadio della SSCNapoli

Chi sono gli ostacoli al suo progetto?

Secondo il presidente del Napoli, il nemico principale è la burocrazia italiana e le autorità, definite “i più grandi nemici del calcio”. De Laurentiis punta il dito contro una legislazione che non agevola gli investimenti privati e contro un’amministrazione locale, quella del sindaco Manfredi, accusata di non conoscere le reali esigenze del mondo del calcio. A questi si aggiunge un attacco più ampio a FIFA e UEFA, colpevoli di sfruttare i giocatori senza rimborsare adeguatamente i club e di mancare di una visione imprenditoriale.

Come sarebbe il suo stadio ideale?

La visione è precisa e ambiziosa. Uno stadio moderno da 70.000 posti, con 100 skybox e parcheggi veri, costruito su un’area di 30 ettari. Un impianto da finanziare interamente con capitali privati, come ribadito dallo stesso De Laurentiis: “Ho sempre detto che lo stadio lo finanzio io con i miei soldi”. Un progetto che, però, per essere sostenibile, ha bisogno delle condizioni legislative e burocratiche che al momento, in Italia, non esistono.

📌 Il Piano Stadio di De Laurentiis in 3 Punti:

  • La Diagnosi: Il Maradona è un “semi cesso”, vecchio e con una gestione comunale che limita gli incassi del club (3 milioni a partita contro i 14 di Inter e Milan).
  • Il Modello di Business: Ispirato all’Arsenal, chiede di poter costruire aree residenziali per sostenere l’investimento, che sarebbe interamente privato.
  • Gli Ostacoli: Il nemico principale è la burocrazia italiana. Attacca le autorità, il Comune di Napoli, ma anche FIFA e UEFA.
Valentina Romano Novembre 7, 2025
Valentina Romano

Valentina Romano

Scrive di calcio come se raccontasse un romanzo. Laureata in Lettere e tifosa azzurra dalla nascita, Valentina unisce sensibilità giornalistica e attenzione per i temi sociali che ruotano attorno al mondo del Napoli. I suoi editoriali sono tra i più letti e condivisi, soprattutto tra i giovani tifosi.

