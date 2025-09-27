Napoli, difesa decimata contro il Milan: Olivera e Spinazzola out, a San Siro debutta Gutierrez dal 1′

Quelle di Antonio Conte in conferenza stampa non erano frasi di circostanza. Quando parlava di “qualche altro problema” oltre agli infortuni di Rrahmani e Buongiorno, si riferiva a una vera e propria emergenza che ha colpito la difesa del Napoli. Alla vigilia del big match di San Siro contro il Milan, si sono fermati anche Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera.

Difesa in Piena Emergenza

I due terzini sinistri non sono stati convocati per la trasferta di Milano a causa di affaticamenti muscolari. Una doppia, pesantissima tegola che si aggiunge alle assenze dei due centrali, lasciando Conte con gli uomini contati.

A protezione di Meret, dunque, ci sarà una linea a quattro completamente ridisegnata. Con Di Lorenzo a destra, la coppia centrale sarà formata da Beukema e Juan Jesus, mentre a sinistra toccherà al talento spagnolo dimostrare subito il suo valore. Una difesa da inventare, per una notte che si preannuncia ancora più complicata del previsto.

La lista infortuni si allunga: chi salta Milan-Napoli

Non è un buon momento per la retroguardia del Napoli. Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani erano già out, annunciati da Conte in conferenza. Ma l’ultima tegola arriva con Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, non convocati per problemi fisici. Rimangono a Castel Volturno, saltando la trasferta in Lombardia.

Una mezza difesa ko per un big match come questo. Conte lo sa: “Abbiamo avuto qualche altro problema oltre a Buongiorno e Rrahmani”. Parole che ora prendono forma, rivelando affaticamenti per i due terzini sinistri. Niente rischi, meglio preservarli per le prossime battaglie.

Perché Olivera e Spinazzola sono assenti

Secondo Sky, si tratta di affaticamenti muscolari. Olivera e Spinazzola non sono partiti con la squadra. Una scelta prudente da parte dello staff, in una stagione dove ogni punto conta. Ricordate l’anno scorso? Assenze simili hanno testato la profondità della rosa, e il Napoli ne è uscito più forte.

Per i tifosi, è un colpo al cuore. Due pilastri della fascia sinistra out in un colpo solo. Ma è il momento di stringersi attorno alla squadra: Conte ha sempre trasformato le emergenze in opportunità.

Milan-Napoli: Il Debutto di Gutierrez

L’emergenza, però, si trasforma in un’occasione tanto attesa quanto delicata. Con entrambi gli specialisti del ruolo out, la maglia da titolare sulla corsia mancina sarà quasi certamente di Miguel Gutierrez. Per il terzino spagnolo, arrivato in estate dal Girona per 20 milioni di euro, si tratterà del debutto assoluto con la maglia del Napoli.

Un esordio da brividi, direttamente nella “tana” del Milan, per un giocatore che non disputa una partita ufficiale dal 24 aprile. Dopo il lungo recupero dall’operazione alla caviglia, Conte è costretto a lanciarlo subito nella mischia, senza ulteriori test.

Le parole di Conte: “Problemi arrivano insieme, troviamo soluzioni”

In conferenza, Conte aveva anticipato: “Non è stata una settimana fortunata: Buongiorno e Rrahmani non sono presenti e abbiamo avuto anche qualche altro problema. Dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione”. Ora capiamo: si riferiva proprio a Olivera e Spinazzola.

Un messaggio di resilienza per i tifosi. Conte non si piange addosso, ma guarda avanti. “In un anno i problemi arrivano spesso insieme”, ha detto. E noi azzurri lo sappiamo bene: è in questi momenti che si vede il vero carattere di una squadra da scudetto.

Come cambia la partita: opportunità per i nuovi

San Siro non è un campo facile, ma con queste assenze il Napoli deve reinventarsi. Gutierrez porta freschezza e velocità dalla Spagna, Mazzocchi esperienza. Sarà una prova di fuoco, ma anche una chance per emergere. Il Milan di Allegri è agguerrito, ma il nostro spirito non si piega.

Per voi che seguite ogni mossa, questo è il Napoli che amiamo: quello che combatte contro tutto e tutti. Domenica sera, tutti uniti per spingere gli azzurri alla vittoria.

E tu, come vedi questa emergenza difesa? Gutierrez pronto per il debutto? Lascia un commento e condividi con gli amici – forza Napoli, sempre!