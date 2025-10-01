De Bruyne: “Zero tensioni con Conte, voglio vincere e godermela. Hojlund? È il nuovo Haaland”

Due assist, una prestazione da leader e, finalmente, le parole che tutti aspettavano. Dopo giorni di gossip e polemiche costruite sul nulla, Kevin De Bruyne si presenta ai microfoni di Sky Sport e, con la serenità dei campioni, chiude una volta per tutte il presunto “caso Conte”.

“Nessun Problema con Conte, Voglio solo Divertirmi”

La domanda era inevitabile, e la risposta è stata netta, limpida, senza lasciare spazio a interpretazioni. “Non c’è stato nessun problema con Conte“, ha dichiarato il fuoriclasse belga. “Io sono un vincente, voglio giocare a calcio e fare la differenza, non ho avuto nessun problema con lui e con la squadra. Si è detto tanto, io voglio solo giocare e divertirmi“.

Parole che suonano come una smentita definitiva a tutte le voci di una presunta lite dopo la sostituzione di Milano. Una lezione di professionalità che spazza via i veleni e riporta il focus sul campo.

L’Investitura per Hojlund: “È Simile ad Haaland”

Da un campione all’altro. De Bruyne, autore dei due assist per la doppietta del danese, non risparmia elogi per il suo compagno d’attacco, usando un paragone tanto pesante quanto significativo. “Penso che Rasmus stia crescendo tanto e che sia molto simile ad Haaland. Ad entrambi piace attaccare la profondità. Lui deve attaccare tanto lo spazio perché può segnare e darci una grande mano”. Un’investitura potentissima da parte del giocatore di maggior talento della squadra.

Il Nuovo Ruolo e un Mea Culpa

Infine, un’analisi lucida sulla partita e sul suo nuovo ruolo. “Il rigore è stato un errore un po’ stupido”, ammette con onestà, riferendosi al fallo che ha portato al pareggio portoghese. Poi spiega la sua evoluzione in campo: “Sto giocando diversamente da quello che ho fatto negli ultimi anni, per via dell’età i tempi fisici sono diversi. Spetta all’allenatore trovare la mia posizione”. Nessun problema, nessuna polemica. Solo la voglia di vincere e di divertirsi con la maglia del Napoli.