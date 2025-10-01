Napoli-Sporting 2-1: De Bruyne inventa, Hojlund la butta dentro. Nasce l’asse dei sogni

La classe del professore e la fame del bomber. Il Napoli trova la sua prima, pesantissima, vittoria in Champions League affidandosi al suo asse più scintillante: Kevin De Bruyne inventa, Rasmus Hojlund la mette dentro. Due volte. Lo Sporting Lisbona si arrende 2-1 sotto i colpi di una coppia che ha illuminato la notte del Maradona.

L’Asse Belga-Danese che Spacca la Partita

Per quasi un tempo, lo Sporting imbriglia la squadra di Conte con una ragnatela tattica che soffoca le fonti di gioco. Poi, al primo errore, si accende la luce. Anguissa recupera palla, la dà a De Bruyne che cambia passo, salta due uomini e ricama un assist perfetto in profondità per Hojlund. Il danese è implacabile: scatto, potenza e freddezza per l’1-0 che sblocca la partita.

È la scintilla che accende la serata. Il Napoli sfiora il raddoppio con Politano, ma va a riposo con la sensazione che, quando quei due si accendono, non ce n’è per nessuno.

Il Rigore Illude, la Coppia Punisce Ancora

Nella ripresa, un intervento ingenuo di Politano regala allo Sporting il rigore del pareggio, che sembra complicare di nuovo i piani. Ma la risposta del Napoli è affidata, ancora una volta, ai suoi due fuoriclasse. De Bruyne riceve palla sulla trequarti, alza la testa e disegna un cross telecomandato, un invito a nozze per la testa di Hojlund. L’attaccante anticipa tutti e insacca il gol del 2-1. Una doppietta devastante, che fa esplodere lo stadio.

La Prima Vittoria per Sognare

Conte gestisce il finale inserendo forze fresche, con Milinkovic-Savic che compie un mezzo miracolo per blindare il risultato. Escono tra gli applausi i due eroi della serata, De Bruyne e Hojlund. Il Napoli conquista i primi tre punti del suo girone, fondamentali dopo la sconfitta di Manchester. E lo fa scoprendo di avere in casa un asse che, da solo, può decidere le partite e far sognare i tifosi.