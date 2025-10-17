Torino-Napoli, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Torino-Napoli: orario, formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming

Torna il campionato e torna in campo la capolista. Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli Campione d’Italia riprende la sua corsa dalla trasferta dell’Olimpico Grande Torino contro la squadra di Baroni. Una partita ricca di insidie per gli uomini di Conte, che dovranno fare i conti con diverse assenze. Di seguito tutte le informazioni necessarie per non perdersi un minuto del match: dall’orario alla diretta TV e streaming, fino alle ultime sulle probabili formazioni.

Dove Vedere Torino-Napoli: Diretta TV e Streaming su DAZN

La partita tra Torino e Napoli, valida per la settima giornata di Serie A, si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18:00. L’evento sarà trasmesso in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Per vedere la partita in televisione, sarà necessario utilizzare l’app di DAZN su una smart TV abilitata o tramite dispositivi come console di gioco (PlayStation, Xbox), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky che hanno attivato l’opzione “Zona DAZN” potranno seguire il match anche sul canale 214 del satellite. Per lo streaming, basterà accedere al sito o all’app di DAZN da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC.

Le Probabili Formazioni: le Scelte di Conte

L’emergenza infortuni costringe Antonio Conte a ridisegnare parzialmente la squadra. Con Lobotka fuori, le chiavi del centrocampo saranno affidate a Billy Gilmour. In attacco, David Neres avrà la sua grande chance dal primo minuto, con Politano che partirà dalla panchina. Tornano titolari anche Meret in porta e Spinazzola sulla sinistra.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Un Testa-Coda Insidioso

La classifica parla chiaro: il Napoli è primo (in coabitazione con la Roma) e arriva da cinque vittorie su sei, mentre il Torino naviga nella parte bassa della classifica con un solo successo. Ma i granata sono alla disperata ricerca di una svolta e faranno di tutto per sgambettare i campioni d’Italia. L’ultimo precedente a Torino, lo scorso dicembre, ha visto una vittoria di misura degli azzurri, che cercano il quinto successo consecutivo in casa granata.