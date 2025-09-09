Napoli, Elmas è tornato: convince Conte e alza le rotazioni. Spunta un retroscena da Castel Volturno

Non ha perso un minuto. Non un giorno di riposo, non un'ora di attesa. Eljif Elmas è tornato a Napoli e ha subito lanciato un messaggio potentissimo al suo nuovo allenatore, Antonio Conte. E il tecnico, a quanto pare, ha apprezzato. Eccome. Un retroscena svelato da Il Mattino racconta di un Conte già "conquistato" dall'atteggiamento del macedone.

Dopo aver incantato in nazionale, il centrocampista si è ripresentato a Castel Volturno con la fame di chi vuole dimostrare tutto, subito. Un approccio da leader che potrebbe già cambiargli le gerarchie in vista della sfida con la Fiorentina.

La prodezza in nazionale, un biglietto da visita

Il primo segnale della sua ottima condizione era arrivato dal campo. Con la maglia della Macedonia, Elmas si è reso protagonista di un'azione personale dirompente: partito palla al piede, ha saltato quattro avversari come birilli prima di provocare l'autogol che ha deciso la partita.

Una prova di forza fisica e mentale. Invece di festeggiare, però, il suo primo pensiero è stato tornare a Napoli per mettersi a disposizione. Un segnale che non è passato inosservato.

"Non ha perso tempo": il retroscena che ha impressionato Conte

È qui che entra in gioco il retroscena raccontato da Il Mattino. Conte non è stato colpito tanto dalla giocata, quanto da ciò che Elmas ha fatto appena rimesso piede a Castel Volturno.

"Intanto non ha perso tempo, il macedone: seduta in palestra e poi subito sul terreno di gioco", scrive il quotidiano. Un'immersione totale e immediata nel lavoro, culminata con un colloquio con Lele Oriali per capire i meccanismi. Questo è ciò che ha fatto la differenza. Come rivela il giornale, "Conte è rimasto colpito dalla voglia di Elmas di calarsi nel suo gioco e nella sua tattica".

Già pronto per Firenze: un'arma in più per Conte

Questo approccio da grande professionista lo candida prepotentemente per un ruolo da protagonista già da sabato. Elmas sarà a completa disposizione per la trasferta di Firenze, pronto a dimostrare che il Napoli di oggi è molto diverso da quello di Spalletti che aveva lasciato.

Un giocatore ritrovato, maturo e con una voglia feroce di stupire. Il modo migliore per iniziare il suo secondo capitolo all'ombra del Vesuvio e per guadagnarsi la fiducia dell'uomo più importante: Antonio Conte.