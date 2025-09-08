Elmas, gol incredibile con la Macedonia: dribbla quattro difensori e segna

Un messaggio forte e chiaro, inviato direttamente dal campo. Eljif Elmas è tornato, e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile. Appena rientrato nell'universo Napoli, il centrocampista macedone ha letteralmente incantato con la sua Nazionale, segnando un gol da cineteca che è già diventato virale e ha fatto sognare i tifosi azzurri.

Nella sfida contro il Liechtenstein, valida per le qualificazioni ai Mondiali, Elmas ha preso palla e ha deciso di fare tutto da solo. Il risultato è un'opera d'arte che sta facendo il giro del web, con un coro unanime dal popolo partenopeo: "Questo è già l'effetto Conte".

La serpentina impossibile: quattro uomini saltati

L'azione è di quelle che tolgono il fiato. Elmas parte dalla fascia sinistra, quasi sulla linea di fondo. Punta il primo avversario, poi un secondo, e li supera entrambi passandogli in mezzo con una rapidità impressionante. La sua corsa non si ferma, arriva al limite dell'area dove un terzo difensore prova a fermarlo, ma lui con una finta secca lo lascia sul posto.

Ne arriva un quarto, che si immola nel tentativo di fermare la sua cavalcata, ma viene saltato anche lui. A quel punto, Elmas si ritrova solo davanti al portiere e, con una freddezza glaciale, di sinistro deposita in rete il pallone che apre le marcature. Un gol totale, un mix di tecnica, potenza e testardaggine.

La reazione dei tifosi: "Un segnale per il Napoli"

Il video della prodezza ha impiegato pochi minuti a diventare virale sui social, condiviso in massa dai tifosi del Napoli. L'entusiasmo è alle stelle, perché in quel gol non vedono solo una giocata straordinaria, ma un segnale preciso in vista della stagione che sta per entrare nel vivo.

Per molti, questa è la dimostrazione che Elmas, stimolato dal ritorno a Napoli e dalla prospettiva di lavorare con Antonio Conte, ha già trovato una nuova carica e una condizione fisica smagliante. La sua imprevedibilità e la sua duttilità saranno armi fondamentali per l'allenatore.

Un jolly per Conte, un idolo per la piazza

Mentre si attende di rivederlo indossare la maglia azzurra, questa magia con la Macedonia è il miglior biglietto da visita possibile. Elmas ha dimostrato di essere pronto a riprendersi un ruolo da protagonista all'ombra del Vesuvio.

Un giocatore ritrovato, carico a mille, che Conte potrà utilizzare in più zone del campo per spaccare le partite. E i tifosi, dopo aver visto questo gol, non vedono l'ora.