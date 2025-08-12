Elmas-Napoli, idea a sorpresa: Sky conferma l’ipotesi ritorno. Conte dice sì

Eljif Elmas ritorno al Napoli? L’idea prende forma e arriva direttamente dai piani alti di Castel Volturno. Giovanni Manna sta valutando il ritorno del centrocampista macedone, ceduto al Lipsia poche stagioni fa e ancora legatissimo alla piazza azzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, quella che sembrava solo una suggestione nostalgica è diventata un'idea concreta sul taccuino del DS Giovanni Manna, alla ricerca del rinforzo giusto per completare il centrocampo azzurro.

Il macedone, ceduto al Lipsia solo qualche stagione fa, sarebbe più che felice di fare ritorno in Campania. Una volontà che, unita alla stima di Conte, potrebbe trasformare l'idea in una vera e propria trattativa.

Il giocatore ha già detto "sì": è rimasto legato alla piazza

Il primo, fondamentale passo per un'operazione di mercato è il gradimento del giocatore. E su questo fronte, non ci sono dubbi. "In casa Napoli si ripensa ad Elmas, un ragazzo rimasto molto legato alla piazza", riferisce Sky, "verrebbe più che volentieri a giocarsi le sue chance in una squadra a cui tiene personalmente".

Un legame mai spezzato, che rende il suo profilo ancora più interessante. I tifosi ne conservano un ottimo ricordo e anche Carlo Ancelotti, ai tempi di Dimaro, prefigurò per lui una carriera da potenziale Pallone d'Oro.

Il ritorno di elmas al Napoli piace a Conte: il jolly perfetto

A convincere la dirigenza e, soprattutto, Antonio Conte sono le sue caratteristiche tecniche. Elmas è il prototipo del centrocampista moderno, un jolly prezioso in grado di ricoprire più ruoli con la stessa efficacia. "Può fare tanti ruoli: mezzala o esterno alto, e sempre garantendo equilibrio", sottolinea l'emittente satellitare.

Possiede qualità, gamba e una "capacità organica importante", ovvero una resistenza che gli permette di essere incisivo per tutta la partita. Un profilo ideale per il calcio dispendioso e intenso del tecnico leccese.

Alternativa o colpo extra? I piani del Napoli

L'arrivo di Elmas si inserirebbe in una strategia più ampia. Il Napoli sta trattando anche Yunus Musah con il Milan e Fabio Miretti con la Juventus, senza però avere ancora un accordo. Elmas potrebbe essere un'alternativa a loro due, o addirittura un colpo extra, magari in coppia con un altro centrocampista fisico stile Anguissa.

L'idea, per ora, va concretizzata con il Lipsia, ma una cosa è certa: il nome di Eljif Elmas è tornato prepotentemente d'attualità per il mercato del Napoli. Un ritorno che farebbe felici tutti: dirigenza, allenatore e tifosi.