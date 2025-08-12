Ritorno a sorpresa, il Napoli riapre per Elmas: il macedone ha già detto sì

Il nome che non ti aspetti, ma che potrebbe risolvere un problema. Nel calciomercato del Napoli spunta una nuova, clamorosa idea per l'attacco: il ritorno di Eljif Elmas. A poco più di un anno e mezzo dal suo addio, con le piste per gli esterni che si sono improvvisamente complicate, il club azzurro starebbe valutando concretamente di riportare il macedone alla corte di Antonio Conte.

La notizia, riportata da Sky, ha preso forza nelle ultime ore, alimentata anche da un dettaglio fondamentale: la totale apertura del giocatore a un secondo capitolo della sua storia con la maglia del Napoli.

Perché il Napoli pensa al ritorno di Elmas

L'idea nasce da una necessità. Dopo che Ndoye ha scelto il Nottingham Forest e con la pista che porta a Lookman sempre presidiata dall'Inter, il Napoli si è trovato a dover esplorare nuove soluzioni per l'esterno offensivo. Ed è qui che è nato il pensiero di un "usato sicuro". Elmas conosce perfettamente l'ambiente, la Serie A, e rappresenterebbe un'opzione duttile e di qualità, gradita a Conte.

Il Lipsia, club che ne detiene il cartellino, dopo averlo pagato a peso d'oro potrebbe ora aprire a una cessione a condizioni favorevoli, visti i sei mesi non esaltanti del giocatore in Germania.

Il "Sì" del giocatore: "Tornerebbe di corsa"

A rendere la pista più che una semplice suggestione è la volontà del giocatore. Come riporta il Corriere dello Sport, Elmas sarebbe entusiasta all'idea di tornare a Napoli. "Tornerebbe di corsa", scrive il quotidiano, specificando come il ds Giovanni Manna lo avesse già messo nel mirino a gennaio, quando però mancava uno slot da extracomunitario per tesserarlo. Ora, quella casella è libera.

Tra flop e rilancio: la sua ultima stagione

L'ultima annata di Elmas è stata a due facce, un dettaglio che potrebbe favorire la trattativa per il Napoli.

Un'esperienza difficile al Lipsia

Con la maglia del Lipsia, il macedone ha trovato pochissimo spazio. In un anno solare (da gennaio 2024 a gennaio 2025) ha raccolto appena 22 presenze, per un totale di 363 minuti giocati, senza mai trovare la via del gol. Un bilancio che ha spinto i tedeschi a mandarlo in prestito.

I sei mesi della rinascita a Torino

La sua seconda vita italiana, al Torino, è stata invece molto positiva. Sotto la guida di Vanoli, Elmas ha ritrovato fiducia e rendimento, mettendo a segno 4 gol in 13 apparizioni e dimostrando di essere ancora un giocatore capace di fare la differenza nel nostro campionato. Un biglietto da visita che ha riacceso l'interesse del suo ex club.