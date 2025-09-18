City-Napoli, Di Lorenzo espulso: VAR e moviola completa

Rosso a Di Lorenzo, il Napoli crolla in 10: la moviola del fallo su Haaland.L’esordio del Napoli nella nuova Champions League si trasforma in un incubo dopo meno di venti minuti. A cambiare volto alla partita dell’Etihad Stadium è un singolo episodio, una decisione arbitrale tanto severa quanto, a termini di regolamento, inevitabile. Il capitano Giovanni Di Lorenzo viene espulso, lasciando la squadra di Antonio Conte in inferiorità numerica per oltre 70 minuti.

La Dinamica dell’Espulsione

Siamo al minuto 18. Il Manchester City recupera palla e lancia in campo aperto Erling Haaland. Il norvegese, con la sua progressione devastante, punta dritto verso la porta difesa da Milinkovic-Savic. Alle sue spalle, nel tentativo di recupero, c’è Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro interviene sull’attaccante del City, che cade al limite dell’area. L’azione prosegue per qualche istante, ma l’arbitro tedesco Felix Zwayer viene immediatamente richiamato dal VAR.

La Decisione del VAR: “Chiara Occasione da Gol”

Il check al monitor è breve, quasi una formalità. Le immagini chiariscono la dinamica: Haaland si trovava in posizione centrale, diretto verso la porta, e l’intervento di Di Lorenzo ha interrotto una chiara occasione da gol (DOGSO – Denial of an Obvious Goal-Scoring Opportunity). Per l’arbitro non ci sono dubbi: la revisione si conclude con l’estrazione del cartellino rosso diretto per il terzino del Napoli.

Una decisione che gela gli azzurri e che, seppur amarissima, appare corretta secondo il protocollo. Inutile ogni timida protesta: il Napoli è in dieci uomini.

Partita in Salita: 70 Minuti di Sofferenza

L’espulsione del capitano ha di fatto riscritto completamente il piano partita di Antonio Conte. Con un uomo in meno e più di un’ora di gioco da disputare contro una delle squadre più forti del mondo, la sfida si è trasformata in un esercizio di resistenza e sofferenza. Le notizie calcio Napoli dalla panchina hanno subito parlato di un cambio tattico per provare a contenere l’assalto inglese, ma la strada per gli azzurri si è fatta immediatamente in salita.