Napoli a Manchester: piano anti-Haaland, Beukema ok

Subito l’esame più difficile, la prova del nove per capire le reali ambizioni europee. L’esordio in Champions League del Napoli Campione d’Italia è di quelli da far tremare i polsi: la trasferta in casa del Manchester City. Una sfida che si riassume in un duello epico: Erling Haaland contro la miglior difesa d’Europa.

Nonostante l’emergenza, Antonio Conte ha studiato un piano preciso per contenere il bomber più letale del pianeta, affidando a un uomo una missione speciale.

Haaland, la macchina da gol che ha già “punito” il Napoli

I numeri del norvegese sono spaventosi. In Premier League ha già segnato cinque gol in quattro partite. In Champions League, la sua media è irreale: 49 reti in 48 presenze. E cerca proprio contro il Napoli il suo cinquantesimo sigillo. Un traguardo che vuole raggiungere contro una squadra a cui ha già fatto male in passato.

I tifosi ricorderanno bene la stagione 2019/20: Haaland, allora al Salisburgo, segnò tre gol al Napoli tra andata e ritorno. Un precedente che alza ulteriormente il livello di allerta.

La risposta di Conte: un muro chiamato Buongiorno

Come si ferma un giocatore del genere? Con un’organizzazione di squadra perfetta e con una marcatura asfissiante. Sebbene mancherà ancora Rrahmani, Conte può sorridere per il recupero di Beukema, che farà coppia con il vero prescelto per la “missione Haaland”: Alessandro Buongiorno.

Sarà l’ex capitano del Torino, grazie alla sua fisicità e aggressività, ad avere il compito di “appiccicarsi” al norvegese, provando a limitarlo nell’uno contro uno, come riuscì a fare Acerbi in passato. La più grande sfida difensiva della stagione è sulle sue spalle.

La forza del collettivo: il punto di forza del calcio Napoli

L’arma principale del calcio Napoli non sarà però solo il singolo, ma il collettivo. Quella solidità che lo scorso anno ha portato a subire appena 27 gol in campionato, record nei top 5 campionati europei, è il marchio di fabbrica su cui Conte sta costruendo la nuova stagione.

Uscire imbattuti dall’Etihad Stadium, o comunque dimostrare di poter contenere la furia offensiva di Guardiola, sarebbe un segnale potentissimo. La sfida è lanciata: la macchina da gol contro la difesa d’acciaio. La Champions del Napoli inizia dalla sua prova più dura.