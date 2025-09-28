Milan-Napoli, Estupinan espulso da Var. Chiffi ha commesso un grave errore

In Milan-Napoli, l’arbitro Chiffi commette un errore iniziale ammonendo Estupinan con giallo per fallo su Di Lorenzo, concedendo rigore. Dopo on-field review al VAR, cambia in rosso per DOGSO, sanando una valutazione sbagliata.

L’episodio chiave avviene al 57′: Estupinan strattona Di Lorenzo impedendogli di deviare in rete. Inizialmente giallo e rigore, ma il VAR interviene per correggere, come spiegato da Luca Marelli su DAZN: “Perplesso, è chiara occasione da gol negata”.

Cosa dice il regolamento sul DOGSO

Il DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity) è regolato dalla regola 12 IFAB sui falli e scorrettezze. I criteri includono distanza dalla porta, direzione dell’azione, controllo del pallone e posizione dei difensori.

Chiffi sbaglia inizialmente: l’intervento di Estupinan è una trattenuta vistosa senza tentativo di giocare il pallone, negando una chiara occasione da gol. Doveva essere rosso diretto, non giallo.

Quando si verifica un DOGSO in area

Dentro l’area: se il fallo impedisce un gol ma c’è tentativo di giocare il pallone, è giallo + rigore. Se è trattenuta, spinta o senza possibilità di contendere la palla, è espulsione (rosso) + rigore.

Nel caso Estupinan-Di Lorenzo, non c’è tentativo di giocare la palla: è trattenuta pura, quindi rosso corretto. Il VAR ha evitato un errore grave, come confermato da esperti.

Il check VAR su McTominay per fuorigioco

Il VAR non verifica solo il fallo, ma l’intera azione. Sospetto fuorigioco su McTominay, ma l’analisi conferma: è tenuto in gioco da Pavlovic del Milan. Azione regolare, rigore concesso.

De Bruyne trasforma il rigore, accorciando sul 2-1. Il Milan gioca in 10, ma resiste. Episodio che cambia la gara, con Napoli furioso per l’errore iniziale di Chiffi.

Impatto sulla partita e reazioni

Le proteste Napoli sono immediate: “Negata chiara occasione senza giocare palla”. Marelli: “Perplesso sul giallo”. Il rosso forza Allegri a inserire Bartesaghi, alterando equilibri.

Per i tifosi azzurri, giustizia VAR, ma resta amaro per l’errore arbitrale in un big match. Napoli combatte, ma Milan vince 2-1.

Prospettive: VAR e arbitraggi in Serie A

Episodi come questo sottolineano l’importanza del VAR in Serie A 2025. Chiffi, rapido ma errato, è corretto dalla tecnologia. Dibattito su DOGSO continua, con Napoli che chiede uniformità.

Per Conte, punto di forza: squadra reagisce. Prossimo: Sporting Lisbona in Champions, dove errori arbitrali non devono ripetersi.