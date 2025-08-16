Fabrizio Romano non ha dubbi: ‘Chiesa ha scelto Liverpool’ | Tramonta il sogno del Napoli

Un gol, un atteggiamento diverso, una scelta chiara: "Voglio restare qui". Il sogno di vedere Federico Chiesa con la maglia del Napoli, alimentato per settimane, sembra destinato a svanire. A mettere un punto, forse definitivo, sulle voci di un suo ritorno in Italia è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che svela la clamorosa inversione di rotta dell'attaccante.

Da giocatore ai margini del progetto Liverpool a protagonista ritrovato in una sola partita. La storia di Chiesa in Inghilterra è cambiata radicalmente, e con essa anche i piani del Napoli, che ora dovrà guardare altrove.

La svolta: un gol che vale una conferma

La notizia migliore per il calcio italiano, ma la peggiore per il mercato del Napoli. Romano racconta di un Chiesa trasformato. Entrato all'81' in una partita bloccata sul 2-2, tra lo scetticismo generale, ha segnato un gol "fondamentale, bello, importante".

Ma non è stata la rete a cambiare tutto, quanto l'atteggiamento. "È un Chiesa affamato, con l’atteggiamento giusto, che rincorre tutti gli avversari. Un altro giocatore", spiega Romano. Questa fame ha convinto il nuovo tecnico Arne Slot e ha ribaltato le gerarchie.

Il retroscena: così ha scelto di restare

Eppure, tra giugno e luglio, Federico era pronto a lasciare Liverpool. Escluso dal precampionato, con il club che si concentrava su altri obiettivi, sembrava destinato a tornare in Serie A. Allora, cos'è cambiato?

Due fattori, secondo Romano. Primo, la cessione di Luis Díaz ha liberato un posto in attacco. Secondo, la sua incredibile forza di volontà. Chiesa ha deciso di trasformare la sua situazione in una "sfida personale" per convincere Slot. E l'inizio, con questo gol, non è stato niente male.

Napoli, un sogno mai stato davvero vicino

Nonostante le voci insistenti, la realtà è che il Napoli, così come l'Atalanta, non è mai arrivato a un passo dal giocatore. "Chiesa non è mai stato davvero vicino a nessuna squadra", sottolinea Romano.

Il motivo è semplice: la priorità del giocatore è sempre stata quella di imporsi in Premier League, in un ambiente e con dei tifosi con cui ha sempre avuto un rapporto speciale. Certo, il mercato può sempre riservare sorprese, ma oggi la volontà di Federico è chiara, come il suo messaggio: "Voglio restare qui, a Liverpool".