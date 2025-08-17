Romano: "Accordo Napoli-Diouf" | Il Lens frena sull’offerta da 25 milioni, rischio asta

Un accordo totale con il giocatore in cassaforte, ma un ostacolo imprevisto che rischia di complicare tutto. Il Napoli ha fatto passi da gigante per Andy Diouf, ma ora deve fare i conti con la strategia attendista del Lens. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato tutti i dettagli di una trattativa entrata in una fase cruciale, dove il tempo e la concorrenza giocano un ruolo fondamentale.

Il Napoli ha le idee chiare e l'ok del francese, ma il club proprietario del cartellino sta valutando attentamente ogni mossa, con un occhio rivolto verso l'Inghilterra.

L'accordo con Diouf è totale: quinquennale da 1,3 milioni

Il primo, fondamentale tassello è stato messo al suo posto. Come rivelato da Romano, il Napoli ha già raggiunto un'intesa completa con Andy Diouf e il suo entourage. Sul piatto c'è un ricco contratto quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione più bonus.

Il giocatore ha scelto Napoli e il progetto di Conte, convinto di poter essere un protagonista. È lui l'alter ego di Anguissa designato, perfetto per il nuovo 4-1-4-1, soprattutto considerando che il camerunense a dicembre sarà impegnato in Coppa d'Africa.

Il gioco del Lens: spera in un'asta con la Premier League

Perché, allora, non arriva ancora la fumata bianca? Il Lens sta prendendo tempo. Il club francese, pur non avendo rifiutato l'offerta azzurra, non ha ancora dato il suo assenso. Il motivo è puramente strategico.

Come spiega Romano, il club francese "sa anche che ci sono due club di Premier League molto interessati e quindi spera in una sorta di asta". Una mossa per massimizzare il profitto, che mette il Napoli in una posizione di attesa forzata. Il Lens spera che i club inglesi si facciano avanti con offerte più alte nelle ultime ore di mercato.

Cosa serve per chiudere: la cifra per il "sì" del Lens

La situazione, però, non è bloccata. Il Napoli sa qual è la cifra per superare le resistenze del Lens e disinnescare la minaccia inglese.

Il club francese partiva da una richiesta di 25 milioni. Ora, secondo Romano, un'offerta da circa 23 milioni di parte fissa più bonus, per raggiungere un totale di 25, potrebbe essere la chiave per ottenere l'ok definitivo e portare finalmente Diouf alla corte di Conte.

Il video di Fabrizio Romano sull’affare Diouf

Nel corso del suo ultimo aggiornamento su YouTube, Fabrizio Romano ha confermato i dettagli della trattativa tra Napoli e Lens per Andy Diouf, sottolineando come l’accordo con il centrocampista sia già stato raggiunto e come la partita ora si giochi tutta sul tavolo con il club francese. Ecco il video con le sue dichiarazioni: