Formazioni di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: le scelte di Conte e dove vederla

Ultimissime Supercoppa. Stasera alle ore 20:00 si assegna il primo trofeo stagionale tra Napoli e Bologna. La partita sarà visibile a tutti gratis su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Per le formazioni, Antonio Conte non cambia nulla: avanti col 3-4-2-1, con Di Lorenzo confermato nei tre di difesa, Politano a tutta fascia e la coppia Neres-Elmas a supporto di Hojlund.
La sfida di Riyadh: chi alzerà la Coppa?
È la notte della verità. Al triplice fischio, Napoli o Bologna alzeranno al cielo la Supercoppa Italiana 2025. La finale all’Al-Awwal Park (King Saud University Stadium) mette di fronte le due squadre che hanno meritato l’accesso battendo le milanesi in semifinale:
- Il Napoli (Campione d’Italia) ha superato il Milan per 2-0.
- Il Bologna (Vincitore Coppa Italia) ha eliminato l’Inter ai rigori.
Capitolo Formazioni: le decisioni di Conte e Italiano
Ecco le scelte tecniche per la finale. Nel Napoli nessuna sorpresa rispetto alla semifinale: Conte insiste sulla formazione che ha convinto contro i rossoneri, confermando l’assetto tattico con Di Lorenzo “braccetto” e Spinazzola sulla fascia sinistra.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
🔵 NAPOLI (3-4-2-1)
- Titolari: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.
- Allenatore: Antonio Conte.
🔴🔵 BOLOGNA (4-2-3-1)
- Titolari: Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
- Allenatore: Vincenzo Italiano.
Guida TV: dove vederla Gratis e in Chiaro
La Supercoppa è un evento accessibile a tutti, senza necessità di abbonamenti a pagamento. Mediaset garantisce la copertura totale della finale. Ecco come e dove seguire Napoli-Bologna stasera dalle ore 20:00:
📺 In Televisione (Canale)
La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1. Basterà sintonizzarsi sul canale 6 del digitale terrestre (o sul 106 per chi usa il decoder Sky).
💻 In Streaming (Web e App)
Per chi vuole seguire il match da dispositivi mobili o PC, ci sono tre opzioni gratuite:
- Sito Sportmediaset.it (senza registrazione).
- Sito Mediaset Infinity (previa login).
- App Mediaset Infinity (su smartphone, tablet e Smart TV).
