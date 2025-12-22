Formazioni di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: le scelte di Conte e dove vederla

Ultimissime Supercoppa. Stasera alle ore 20:00 si assegna il primo trofeo stagionale tra Napoli e Bologna. La partita sarà visibile a tutti gratis su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Per le formazioni, Antonio Conte non cambia nulla: avanti col 3-4-2-1, con Di Lorenzo confermato nei tre di difesa, Politano a tutta fascia e la coppia Neres-Elmas a supporto di Hojlund.