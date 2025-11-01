Napoli oggi

Conte, rivoluzione a sorpresa: panchina per Lobotka, dentro la ‘bestia’. Ecco le formazioni ufficiali

Scelte forti del tecnico contro un Como in forma: centrocampo di pura potenza fisica e tridente pesante. Una dichiarazione di guerra per non sbagliare più.

Enrico Greco Enrico GrecoNovembre 1, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 1, 2025
formazioni ufficiali Napoli-Como

Non è una semplice formazione. È un messaggio. Dopo due vittorie che hanno placato l’ansia ma non convinto del tutto, Antonio Conte affronta il Como, squadra rivelazione del campionato, con una scelta che parla più di mille parole. Il tecnico non vuole più correre rischi, non vuole più soffrire. Contro una squadra tecnica e in fiducia, sceglie la via della guerra fisica: più muscoli, più corsa, più impatto.

Anguissa centrocampista goleador del Napoli

La Scelta a Sorpresa: Perché Lobotka in Panchina e McTominay Dentro?

Questa è la decisione che definisce la partita prima ancora che inizi. Conte ha visto la qualità del Como e ha scelto di rispondere con la pura potenza. La coppia Rrahmani-Buongiorno garantisce solidità dietro, ma è a centrocampo che si consuma la rivoluzione.

Fuori Lobotka,reduce dall’infortunio, il cervello, il metronomo, dentro Scott McTominay. L’obiettivo è chiaro: spezzare il palleggio avversario, dominare i duelli fisici e creare superiorità con gli inserimenti dello scozzese. Al suo fianco, la sostanza di Anguissa e la regia “verticale” di Gilmour. È la fine del possesso palla ragionato, l’inizio del calcio di pressione totale.

Il Ritorno del Vichingo e le Certezze Sulle Fasce

Se il centrocampo è una rivoluzione, l’attacco è una conferma di potenza. Rasmus Hojlund, superato il problema muscolare, si riprende il centro del tridente. È lui il terminale designato per finalizzare la mole di lavoro della mediana. Ai suoi lati, la fantasia di Politano e l’imprevedibilità di David Neres.

Anche in difesa arrivano segnali importanti: sulla sinistra si rivede dal primo minuto Spinazzola, la cui spinta sarà fondamentale, mentre in mezzo torna il leader Amir Rrahmani a far coppia con Buongiorno. Si va in campo per vincere, ma soprattutto per dominare.

Napoli-Como: la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

COMO (formazione avversaria da inserire non appena disponibile)

📌 La Formazione di Conte in 3 Punti Chiave:

  • Rivoluzione a Centrocampo: La scelta più forte. Conte sceglie la potenza e panchina il cervello della squadra, Stanislav Lobotka, per inserire i muscoli di McTominay.
  • Hojlund Guida l’Attacco: Il vichingo torna titolare al centro del tridente. Con lui Politano e Neres per un attacco di pura forza e imprevedibilità.
  • Si Rivede Spinazzola: Il terzino sinistro torna dal primo minuto. In difesa, recupero chiave per Rrahmani che farà coppia con Buongiorno.
Tag
Enrico Greco Enrico GrecoNovembre 1, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 1, 2025
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it