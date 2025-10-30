Napoli-Como: probabili formazioni e dove seguirla in streaming

Archiviata la fondamentale vittoria di Lecce, il Napoli di Antonio Conte torna al Maradona per un anticipo che, sulla carta, potrebbe sembrare semplice, ma che nasconde moltissime insidie. Sabato alle 18 arriva il Como di Cesc Fabregas, la vera Cenerentola del campionato, una squadra che sta stupendo l’Italia intera volando in piena zona Europa. Per gli azzurri, ancora a ranghi ridotti, un test di maturità da non sottovalutare assolutamente.

Tutto su Napoli-Como

Se il Napoli, tra infortuni e passi falsi europei, è comunque riuscito a mantenersi in vetta alla classifica, il percorso del Como è stato a dir poco impressionante. Con una sola sconfitta in nove partite, la squadra di Fabregas si presenta al Maradona forte dei suoi 16 punti e, soprattutto, della seconda miglior difesa della Serie A, con appena 6 gol subiti. Un dato che fa suonare un campanello d’allarme per Conte, consapevole di affrontare una squadra organizzata e piena di entusiasmo.

Le Scelte di Conte: tornano McTominay e Hojlund

L’emergenza non è ancora finita, ma Conte è pronto a schierare un undici di altissima qualità. Le buone notizie sono i rientri dal primo minuto di Scott McTominay e Rasmus Hojlund, che si riprendono il loro posto a centrocampo e in attacco. In difesa, ancora fiducia alla coppia Beukema-Buongiorno, con capitan Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. La cabina di regia, vista l’assenza di Lobotka, sarà ancora affidata a Billy Gilmour. In attacco, con Hojlund, ci saranno Politano e Neres a completare il tridente.

NAPOLI (4-3-3 probabile): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Dove Vedere Napoli-Como: TV e Streaming

La partita, valida per la decima giornata di Serie A e con fischio d’inizio **sabato 1 novembre alle ore 18:00**, sarà un’esclusiva DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, oppure su smartphone, tablet e PC. Per i clienti che hanno attivato l’opzione specifica, la gara sarà visibile anche sul canale Sky “ZONA DAZN”. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Testoni, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.