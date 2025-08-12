Gutierrez è del Napoli: lunedì visite mediche a Roma e firma del contratto

Il conto alla rovescia è terminato. Miguel Gutiérrez è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Dopo giorni di attesa, la trattativa con il Girona è arrivata al traguardo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha definito ogni dettaglio e ha già fissato il giorno per l'arrivo in Italia del terzino spagnolo.

I club stanno finalizzando in queste ore lo scambio di documenti, l'ultimo atto formale di un'operazione fortemente voluta da Antonio Conte per blindare la fascia sinistra.

Il giorno decisivo: visite mediche e firma

La notizia più importante riguarda la tempistica. Non ci sono più dubbi: lunedì prossimo sarà il "Gutiérrez-day". Il calciatore spagnolo, classe 2001, è atteso in Italia proprio per quella data, quando si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito.

Gli accertamenti medici si svolgeranno a Roma, presso la nota clinica di Villa Stuart. Superati i test, arriverà il momento della firma sul contratto che lo legherà al club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Un terzino moderno per il gioco di Conte

L'arrivo di Gutiérrez rappresenta un rinforzo strategico e di grande qualità per la rosa del Napoli. Cresciuto nella "cantera" del Real Madrid e affermatosi come uno dei migliori esterni della Liga con la maglia del Girona, è il profilo perfetto per le esigenze di Conte.

È un terzino molto veloce e dinamico, capace di garantire una spinta offensiva costante grazie alla sua tecnica e a un ottimo cross. Allo stesso tempo, possiede la solidità difensiva necessaria per mantenere l'equilibrio della squadra, un elemento imprescindibile per l'allenatore leccese.

Ora si attende solo il tweet di De Laurentiis

Con i documenti in fase di scambio e le visite programmate, manca solo un ultimo tassello per chiudere il cerchio: l'ufficialità. L'annuncio, come da tradizione per il Napoli, è atteso nelle prossime ore o subito dopo le visite mediche, molto probabilmente attraverso il classico post sui social del presidente De Laurentiis.

Un'attesa che i tifosi vivranno con grande entusiasmo, pronti ad accogliere un nuovo, importante protagonista della stagione azzurra.