Napoli, Gutierrez finisce il calvario: c'è la data del ritorno

Miguel Gutierrez è reduce da un intervento alla caviglia destra del 10 luglio. Recupero gestito senza forzature: lavoro personalizzato, poi campo e palla gradualmente. L’obiettivo è chiaro: tornare disponibile senza rischi di ricadute.

Un acquisto atteso, pagato a caro prezzo, ma mai visto in campo. L'attesa per vedere all'opera Miguel Gutierrez con la maglia del Napoli, però, sta finalmente per finire. Il terzino spagnolo, arrivato dal Girona già infortunato, vede la luce in fondo al tunnel e ha già una data cerchiata in rosso sul calendario per il suo possibile, grande esordio tra i convocati.

Dopo la sosta per le nazionali, Antonio Conte potrebbe finalmente avere a disposizione il suo nuovo gioiello per la fascia sinistra. Un recupero gestito con la massima cautela, ma che ora è entrato nella sua fase finale.

La data del ritorno: in panchina a Firenze

Il giorno da segnare è quello di sabato 13 settembre. In occasione della delicata trasferta contro la Fiorentina, valida per la terza giornata di Serie A, Miguel Gutierrez potrebbe ricevere la sua prima, ufficiale convocazione. L'obiettivo è quello di farlo accomodare in panchina allo stadio "Artemio Franchi", per fargli riassaporare il clima partita e iniziare gradualmente il suo inserimento nel gruppo.

Le parole di Conte: "Serve pazienza, lo aspettiamo"

A confermare il percorso cauto ma ottimista era stato lo stesso Antonio Conte prima della sosta. L'allenatore, che sa bene cosa significhino gli infortuni, non ha mai messo fretta al giocatore.

"Sta procedendo il suo programma di lavoro, ha iniziato a lavorare sul campo", aveva spiegato il tecnico. "Quando ci sono queste situazioni serve pazienza e credere nelle sensazioni del giocatore. Io non ho mai forzato nessuno. Sappiamo il suo valore e lo aspettiamo". Parole chiare, che testimoniano la grande fiducia del club nelle qualità dello spagnolo.

Titolare o riserva? Il suo ruolo nel Napoli

Una volta recuperato, quale sarà il ruolo di Gutierrez? La concorrenza sulla fascia sinistra è di alto livello, con la presenza di due specialisti come Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola.

Tuttavia, le caratteristiche duttili e moderne del classe 2001 lo candidano a un ruolo da protagonista. La sua capacità di giocare sia come terzino di spinta sia, all'occorrenza, come esterno alto, offre a Conte una varietà di soluzioni tattiche che gli altri interpreti non garantiscono. L'attesa dei tifosi sta per finire. Il vero acquisto del mercato di settembre del Napoli potrebbe essere proprio lui.