Gutierrez è del Napoli: il difensore in Italia per le visite mediche

Un sorriso tranquillo, la t-shirt bianca e il primo assaggio del calore dei tifosi. È iniziata ufficialmente l'avventura di Miguel Gutiérrez con il Napoli. Il terzino spagnolo è sbarcato questa mattina a Roma, presso la clinica Villa Stuart, per sottoporsi al lungo iter delle visite mediche che precedono la firma sul suo nuovo contratto.

Intorno alle 9:10, un van nero si è fermato davanti alla nota struttura sanitaria, e da lì è sceso il grande colpo del mercato azzurro per la fascia sinistra. Un momento atteso, che segna l'inizio di un nuovo capitolo per la difesa di Antonio Conte.

L'accoglienza di Micheli e dei tifosi

Ad attendere il giocatore classe 2001 non c'erano solo fotografi e giornalisti. Ad accoglierlo in rappresentanza del club c'era una figura chiave come Maurizio Micheli, il capo degli osservatori del Napoli, segno dell'importanza che la società attribuisce a questo acquisto. Presenti anche alcuni tifosi, che non hanno perso l'occasione per un primo saluto caloroso.

Gutiérrez, con il suo zainetto nero in spalla, è apparso sereno e pronto a iniziare questo nuovo percorso, passaggio preliminare verso la firma su un contratto che lo legherà al Napoli fino al 2030.

L'ostacolo da superare: l'esame alla caviglia

Quella di oggi, però, non sarà una semplice formalità. Tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni della sua caviglia destra, operata di recente. Le visite mediche saranno approfondite e il loro esito sarà determinante per il via libera definitivo alla firma sul contratto.

Il Napoli, da parte sua, si è già mosso per tempo, consultando diversi specialisti e ottenendo ampie rassicurazioni. Il percorso di recupero è già definito: si stima che possa tornare ad allenarsi a pieno regime in circa tre settimane, con l'obiettivo di essere in campo per inizio settembre, subito dopo la pausa per le nazionali.

Operazione da 20 milioni: ora manca solo l'ok finale

L'affare con il Girona è stato chiuso sulla base di un investimento importante: circa 18-20 milioni di euro più bonus, per un ingaggio al giocatore di circa 2,3 milioni a stagione.

Cifre che testimoniano la volontà del Napoli di puntare forte sullo spagnolo. Ora l'ultima parola spetta ai medici: una volta superati i test, arriverà l'attesa ufficialità che darà a Conte il suo nuovo padrone della fascia sinistra.

Il video delle visite mediche di Gutierrez

Grande curiosità questa mattina a Villa Stuart, dove Miguel Gutierrez ha sostenuto i test fisici e clinici prima della firma con il Napoli.

La redazione di napolissimo.it vi propone il video esclusivo con le immagini dell’arrivo del terzino spagnolo, accolto dai tifosi e immortalato dai fotografi presenti.