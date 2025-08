Gutierrez, visite mediche con un'incognita: cosa preoccupa il Napoli | Affare in chiusura

L'accordo c'è, la stretta di mano è vicina, ma prima di brindare c'è un ultimo, piccolo ostacolo da superare. Il passaggio di Miguel Gutierrez al Napoli è entrato nelle sue ore decisive, quelle che precedono la fumata bianca definitiva. Il ds Manna, dopo una breve pausa di riflessione, ha riacceso i motori per chiudere l'operazione. Eppure, un dettaglio tutt'altro che trascurabile rende la fase finale più delicata del previsto: le visite mediche.

L'esterno spagnolo, come riporta il Corriere dello Sport, è pronto a volare in Italia. Ma il suo recente intervento alla caviglia impone massima cautela e trasforma un passaggio di routine in un momento cruciale per il buon esito dell'affare.

A che punto è la trattativa per Miguel Gutierrez al Napoli?

Il quadro è chiaro. Il Napoli ha già definito l'intesa con il Girona sulla base di 18 milioni di euro e ha trovato un'intesa di massima anche con il nuovo agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon. L'operazione è stata "congelata" solo per scelta strategica, per permettere al club di valutare con calma come piazzare gli ultimi colpi. Ora, però, i tempi sono maturi.

La settimana, per uno strano scherzo del destino, sarà suggestiva: sabato, proprio a Castel di Sangro, il Napoli affronterà il Girona in amichevole. Chissà che non sia l'occasione per gli ultimi scambi di documenti.

Perché le visite mediche di Gutierrez non sono una formalità?

Ma veniamo al punto chiave. Perché tanta attenzione sulle visite mediche? La risposta sta in un'operazione chirurgica subita dal giocatore il 10 luglio.

"Il giocatore è pronto a volare in Italia per le visite mediche: non la solita formalità, peraltro, visto che è reduce da un intervento alla caviglia".

Il quotidiano sottolinea come Gutierrez sia stato operato per risolvere un fastidio che lo tormentava nel finale della scorsa stagione. Sebbene filtri ottimismo e si parli di "tempi di recupero non lunghi", è evidente che lo staff medico del Napoli vorrà valutare con la massima scrupolosità la situazione, per dare a Conte un giocatore pronto al 100%.

Ore decisive per il nuovo esterno di Conte

L'esito dei test medici, dunque, rappresenta l'ultimo semaforo verde prima della firma. Un passaggio fondamentale, ma sul quale non dovrebbero esserci troppi dubbi. La volontà di tutte le parti è quella di chiudere.

Il Napoli ha messo il pallino nelle proprie mani. Superato questo step, Miguel Gutierrez diventerà a tutti gli effetti il nuovo padrone della fascia sinistra a disposizione di Antonio Conte.