Napoli, colpo Gutierrez da 20 milioni: cifre, dettagli. Beffa a Juve e Milan | Conte sorride

Il Napoli mette a segno il primo colpo dell'estate: Miguel Gutierrez si appresta a diventare azzurro per 20 milioni di euro. Il terzino spagnolo firmerà un contratto di cinque anni che lo legherà al club di De Laurentiis fino al 2030.

Il Napoli ha chiuso per Miguel Gutierrez?

Un'accelerata improvvisa, un'operazione condotta con intelligenza e tempismo perfetto. Il Napoli ha il suo nuovo padrone della fascia sinistra: Miguel Gutierrez. Il talento spagnolo del Girona è a un passo dal vestire la maglia azzurra, in un colpo di mercato che regala ad Antonio Conte una delle migliori frecce d'Europa e che sa di beffa per le rivali storiche, Juventus e Milan, che da tempo monitoravano il giocatore.

L'esperto di mercato Nicolò Schira ha annunciato:"Miguel Gutierrez è a un passo dal Napoli dal Girona per 20 milioni di euro. Contratto fino al 2030 (2,3 milioni di euro all'anno)", svelando le cifre di un affare che il DS Giovanni Manna ha saputo chiudere con maestria.

Quali sono le cifre dell'affare Gutierrez-Napoli?

L'accordo è stato definito su tutti i fronti. Al Girona andrà una cifra importante: 20 milioni di euro per il cartellino di uno dei protagonisti della cavalcata dei catalani in Champions League. Una valutazione che testimonia la qualità del giocatore.

Per Gutierrez, invece, è pronto un contratto a lungo termine che lo legherà al progetto Napoli fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio da 2,3 milioni di euro netti a stagione. Le parti sono al lavoro per gli ultimi dettagli, ma l'ufficialità è attesa a giorni.

Chi è Miguel Gutierrez?

Ma chi è il nuovo acquisto del Napoli? Classe 2001, nato e cresciuto calcisticamente a Madrid, Gutierrez è un prodotto purissimo della prestigiosa cantera del Real Madrid. Ha compiuto l'intera trafila con i Blancos, arrivando a esordire in prima squadra prima di trasferirsi al Girona, dove è letteralmente esploso.

Alto 1 metro e 80, è un terzino sinistro di spinta, con grande propensione alla fase offensiva: gamba, goal e assist.

È un esterno moderno, capace di agire a tutta fascia, perfetto per il 3-5-2 o il 3-4-3 di Conte. Un giocatore che unisce tecnica, corsa e intelligenza tattica, pronto a fare il definitivo salto di qualità.

Quali altre squadre seguivano Gutierrez?

Il colpo del Napoli assume ancora più valore se si considera la concorrenza. Gutierrez non era un nome sconosciuto ai top club. La Juventus lo seguiva con interesse per rinnovare le proprie corsie e il Milan lo aveva inserito nella rosa dei papabili a raccogliere la pesante eredità di Theo Hernandez.

Ancora una volta, il Napoli ha dimostrato di sapersi muovere con rapidità e concretezza sul mercato internazionale, assicurandosi un talento di livello assoluto e strappandolo alle dirette concorrenti. Un segnale forte, un altro tassello per costruire una squadra pronta a dominare in Italia e in Europa.