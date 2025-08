Napoli, colpo di scena Gutierrez: bloccato dopo l’accordo | Grealish: “Voglio solo gli azzurri

Napoli, Gutierrez a un passo ma tutto si ferma all’ultimo minuto: affare da 18 milioni congelato. Intanto Grealish apre clamorosamente agli azzurri. Un affare praticamente chiuso, messo in ghiaccio. Un sogno che sembrava irraggiungibile e che, all'improvviso, bussa forte alla porta.

Il calciomercato del Napoli per la fascia sinistra si è trasformato in un thriller psicologico, un bivio strategico con un solo uomo al centro della decisione: Antonio Conte. Da una parte la solidità di un accordo già definito per Miguel Gutierrez, dall'altra la clamorosa apertura per la stella del Manchester City, Jack Grealish.

Due strade diverse, due filosofie a confronto. E una scelta che potrebbe definire le ambizioni europee del nuovo Napoli. La notizia, rimbalzata nelle ultime ore, ha del clamoroso e costringe la dirigenza a una profonda riflessione.

Perché il Napoli ha messo in stand-by l'acquisto di Gutierrez?

Partiamo dalla certezza. Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli ha in pugno Miguel Gutierrez. L'accordo con il Girona è stato raggiunto sulla base di circa 18 milioni di euro. I contatti con l'entourage del giocatore sono costanti e positivi. L'operazione è talmente avanzata che il quotidiano la definisce così: “Nel momento in cui il Napoli deciderà definitivamente di chiudere l'affare Gutierrez non dovrà fare altro che cliccare sui tasti giusti”.

Un'operazione intelligente, per un talento cresciuto nel Real Madrid, temporaneamente fermo solo per un intervento alla caviglia. Un colpo sicuro, programmato, che attende solo il via libera definitivo. Un via libera che, ora, non è più così scontato.

La rivelazione di Romano: " Jack Grealish vuole il Napoli"

A cambiare le carte in tavola è stata una rivelazione lanciata dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Parlando sul suo canale YouTube, ha svelato un retroscena che ha dell'incredibile e che riguarda proprio Jack Grealish, uno dei giocatori più iconici della Premier League.

“A Grealish farebbe più che piacere andare al Napoli. Il club è consapevole di questa cosa e ha un ottimo rapporto con i suoi agenti”.

Una vera e propria dichiarazione d'amore. L'inglese, forse in cerca di una nuova sfida e di un ruolo da protagonista assoluto, vede in Napoli la piazza ideale per rilanciarsi. Non è un semplice sondaggio, è una volontà chiara, comunicata al club. Ed è qui che nasce il dilemma.

Conte deve scegliere: Gutierrez o Grealish?

Ora la palla passa interamente ad Antonio Conte. Da un lato c'è Gutierrez: giovane, di prospettiva, con un'operazione economicamente sostenibile e già impostata. È la scelta della logica e della programmazione.

Dall'altro c'è Grealish: un top player di livello mondiale, un giocatore capace di cambiare le partite da solo, che darebbe al Napoli un appeal internazionale pazzesco. È la scelta del cuore, dell'ambizione sfrenata, del colpo che fa sognare una città intera. Ma è anche un'operazione molto più complessa e costosa. Il Napoli riflette, valuta, consapevole che questa decisione potrebbe essere il vero spartiacque del suo mercato. La certezza o il sogno? La risposta arriverà nelle prossime ore.