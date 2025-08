Napoli, in arrivo Gutierrez e Juanlu | Conte ha deciso il nuovo modulo

Il Napoli di Antonio Conte cambia pelle e guarda alla Spagna. Non più tentennamenti o soluzioni di ripiego: il club azzurro ha individuato con precisione chirurgica i due esterni che dovranno completare la rivoluzione tattica voluta dal tecnico salentino.

Miguel Gutierrez del Girona e Juanlu Sanchez del Siviglia sono i nomi che Conte ha messo sul tavolo di Giovanni Manna, con una richiesta chiara e diretta.

La svolta iberica: esterni tecnici e resistenti per il 4-3-3

La svolta iberica non è casuale. Conte ha sposato definitivamente il 4-3-3 e sa perfettamente che tipo di giocatori servono per far funzionare il suo nuovo sistema di gioco.

"Li vuole dentro al campo a palleggiare, ad aiutare nell’impostazione", filtra da Castel Volturno. Una filosofia precisa che richiede esterni con gambe forti, piedi educati e grande resistenza fisica.

La rivoluzione delle fasce è già cominciata

Il cambio di strategia è netto e rappresenta una svolta nel mercato del Napoli. Dopo aver valutato diversi profili, Conte ha virato con decisione sui due talenti spagnoli, convinto che possano garantire il salto di qualità necessario per competere su più fronti.

Di Lorenzo e Olivera hanno dimostrato cosa significa avere esterni completi, capaci di fase difensiva e offensiva. Ma con l’aumento degli impegni servono alternative di alto livello.

Ed è qui che entrano in gioco Juanlu e Gutierrez: giovani ma già maturi tatticamente.

Juanlu dice sì: manca l'accordo tra Napoli e Siviglia

Juanlu Sanchez ha già detto sì al Napoli. L’esterno del Siviglia, classe 2003, è stato conquistato dal progetto Conte e dalla possibilità di crescere in una piazza storica come Napoli.

La trattativa con il Siviglia è ferma per una minima distanza economica: il Napoli offre 17 milioni bonus compresi, mentre gli andalusi chiedono 18 milioni più percentuale sulla futura rivendita. Accordo possibile nei prossimi giorni.

Il vero ostacolo, però, sono le uscite. Alessandro Zanoli deve essere ceduto: su di lui ci sono Bologna, Udinese e Fiorentina. Solo dopo si potrà chiudere per Juanlu.

Gutierrez a un passo: 18 milioni al Girona

La pista Miguel Gutierrez è la più avanzata. L’esterno sinistro del Girona ha impressionato nell’ultima Liga e ora è vicinissimo al Napoli.

Accordo quasi definito con il club spagnolo: 18 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

Resta da sistemare l’intesa con il giocatore: il Napoli offre un contratto fino al 2030 da 2 milioni di euro a stagione. Possibile piccolo ritocco al rialzo per chiudere.

Gutierrez è l’esterno perfetto per Conte: fisico imponente, spinta offensiva, capacità di rientrare in copertura. Un esterno moderno, capace di interpretare entrambe le fasi con intelligenza tattica.