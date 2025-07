Gutierrez o Adeyemi, il Napoli al bivio | Terzino o ala? La tentazione di Manna

Il calciomercato estivo del Napoli entra nella fase più calda. Antonio Conte ha le idee chiare ma deve fare i conti con i vincoli economici: serve un rinforzo, ma la società può permettersi un solo acquisto di peso. Sul tavolo due opzioni completamente diverse che rispecchiano filosofie tattiche opposte.

Da un lato Miguel Gutierrez, il giovane terzino del Girona che ha stregato il tecnico salentino. Dall'altro Karim Adeyemi, l'ala tedesca del Borussia Dortmund che rappresenta il sogno proibito per l'attacco azzurro. Due profili, una sola scelta possibile. "Il mercato deve essere funzionale al progetto, non il contrario", aveva dichiarato Conte. Ora le sue parole assumono un significato concreto: quale direzione prenderà il Napoli?

L'affondo per Gutierrez: accordo a un passo

Le ultime quarantotto ore hanno portato sviluppi significativi sul fronte Gutierrez. Il Napoli ha accelerato in maniera decisiva per il terzino spagnolo, classe 2001, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Secondo fonti vicine alla trattativa, l'accordo economico con il Girona è praticamente definito: circa 28 milioni di euro più bonus. Il nodo principale resta l'intesa con il giocatore, che pretende garanzie sul progetto tecnico e un ruolo da protagonista. Sul piatto un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni netti a stagione.

Il profilo perfetto per Conte

Miguel Gutierrez non è un terzino qualunque. Cresciuto nel Real Madrid, ha una mentalità vincente e una tecnica che lo rendono ideale per il gioco di Conte. Duttile, capace di incidere in entrambe le fasi (3 gol e 8 assist la scorsa stagione), è il giocatore di sistema che il tecnico cerca. "Ha tutto per diventare uno dei migliori d'Europa", avrebbe confidato Conte ai suoi collaboratori.

L'alternativa Adeyemi: il sogno proibito

Se Gutierrez rappresenta la scelta pragmatica, Karim Adeyemi è il colpo del cuore. L'ala tedesca, 23 anni, è tornata nei radar del Napoli dopo il mancato approdo di gennaio. Velocità bruciante, dribbling, potenziale indiscutibile. Il problema è il costo: il Borussia Dortmund lo valuta non meno di 35 milioni, cifra che, senza cessioni, appare molto complicata.

Il nodo Olivera: cessione necessaria?

Ecco il punto cruciale. Per permettersi entrambi, il Napoli dovrebbe cedere Mathias Olivera. Ma Conte lo considera un "soldato", un elemento affidabile, e non sembra intenzionato a privarsene. Le sue parole pubbliche sembrano chiudere a questa ipotesi.

La decisione che cambia tutto

Il tempo stringe. Gutierrez garantirebbe equilibrio, Adeyemi imprevedibilità. Conte ha indicato la sua preferenza per il terzino, ma la società valuta ancora tutti gli scenari. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale volto avrà il Napoli che verrà.