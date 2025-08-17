Gutierrez-Napoli, atteso in Italia per le visite: Manna chiude anche una doppia cessione | Ecco chi parte

Un aereo pronto a sbarcare e due valigie pronte per partire. Il mercato del Napoli vive ore frenetiche, con il DS Giovanni Manna impegnato a definire operazioni cruciali su più fronti. Mentre si attende l'arrivo imminente di Miguel Gutiérrez, il club ha dato il via libera a due cessioni importanti che sbloccano il mercato in uscita.

Antonio Conte attende una rosa completa e la dirigenza sta lavorando senza sosta per accontentarlo, modellando la squadra tra arrivi di spessore e partenze strategiche.

Gutiérrez-Napoli, ci siamo: domani le visite?

Il grande colpo per la fascia sinistra è ormai a un passo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la settimana che si apre sarà quella di Miguel Gutiérrez. Il terzino spagnolo è atteso in Italia "nelle prossime ore", con la giornata di domani che potrebbe essere quella giusta per le visite mediche.

L'accordo con il Girona è totale, sulla base di 18 milioni di euro più 1 di bonus. Unica nota da considerare: a causa di un precedente intervento alla caviglia, Conte potrà averlo a disposizione solo a partire da settembre.

Doppia cessione all'Udinese: partono Cheddira e Zanoli

Mentre si definisce l'acquisto di Gutiérrez, Manna ha accelerato sul fronte delle uscite. Come svela Il Mattino, il club ha perfezionato una doppia operazione con l'Udinese.

L'affare per Walid Cheddira è ormai chiuso ("tutto fatto"), con l'attaccante che si trasferirà in bianconero. Ma la vera novità riguarda Alessandro Zanoli. Dopo l'attesa del Bologna, i friulani hanno sferrato l'attacco decisivo. "L'Udinese ha preso un piccolo vantaggio", scrive il quotidiano, e con l'ok del Napoli l'accordo per il terzino è ormai a un passo dalla conclusione.

Il punto sul mercato azzurro

Con l’arrivo di Gutierrez e le uscite di Zanoli e Cheddira, il Napoli si avvicina al completamento del proprio organico. Resta ancora aperta la pista Juanlu Sanchez, altro obiettivo concreto per rinforzare le corsie esterne. Le prossime ore saranno importanti per definire il quadro delle operazioni. Manna completa il mosaico, pezzo dopo pezzo, per consegnare a Conte la squadra che dovrà lottare per difendere lo scudetto.