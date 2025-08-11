Napoli, sì di Juanlu: SKY svela l’offerta al Siviglia. Novità su Gutierrez

Pazienza e una forte convinzione. Sono queste le armi del Napoli nella trattativa per Juanlu Sánchez. Mentre per un terzino, Miguel Gutiérrez, si è ormai ai dettagli finali, per l'altro grande obiettivo il club azzurro ha scelto una strategia precisa: non avere fretta, forte di un patto già siglato con il giocatore.

A svelare i retroscena di queste due operazioni parallele è l'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, che ha fatto il punto sulle mosse del DS Giovanni Manna per completare le corsie difensive di Antonio Conte.

"Il Napoli aspetterà": ecco il piano per Juanlu

La trattativa per il terzino destro del Siviglia è in una fase di stallo, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare. Secondo Marchetti, la dirigenza è disposta a giocare una partita a scacchi che potrebbe durare fino agli ultimi giorni di mercato.

"Il Napoli non molla la presa per quello che concerne Juanlu Sánchez", ha spiegato il giornalista. "La società azzurra è disposta ad attendere ancora, forse anche fino all'ultimo giorno di mercato". Il motivo di questa calma è semplice: Giovanni Manna ha già in tasca il "sì" del calciatore. Un'intesa che permette al Napoli di non modificare la sua offerta da circa 17 milioni di euro, lasciando al Siviglia l'onere di dover prendere una decisione definitiva.

Gutiérrez ai dettagli: scambio di documenti

Se per Juanlu si attende, per il connazionale Miguel Gutiérrez la linea del traguardo è ormai vicina. L'affare con il Girona è stato definito nei giorni scorsi, e ora si è entrati nella fase burocratica finale che precede l'annuncio.

Anche qui, Marchetti fornisce un aggiornamento fondamentale: "Siamo ormai allo scambio dei documenti, ma fino a quando non ci saranno le firme l'affare non potrà dirsi concluso". Ore decisive, dunque, per mettere nero su bianco l'arrivo del terzino sinistro tanto atteso, primo tassello per completare il mosaico difensivo del nuovo Napoli.