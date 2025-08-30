Hojlund al Napoli: è fatta | Svelate le cifre, la clausola e il contratto

Il conto alla rovescia è finito. Rasmus Højlund sarà il nuovo centravanti del Napoli. L'operazione con il Manchester United è da considerarsi virtualmente conclusa. Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo verbale totale tra tutte le parti, e l'attaccante danese è pronto a sbarcare in Italia per iniziare la sua avventura azzurra.

Antonio Conte ha il rinforzo tanto atteso per sopperire all'infortunio di Lukaku. Mancano solo le firme, ma la fumata bianca è ormai certa, con cifre e dettagli già definiti.

I dettagli dell'accordo: un'operazione da 50 milioni

Il Napoli ha messo a segno un colpo di caratura internazionale. Højlund si trasferirà in azzurro con la formula del prestito oneroso da 6 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 44 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Un investimento totale da 50 milioni che testimonia la volontà del club di non lasciare nulla al caso.

Come se non bastasse, per blindare il giocatore, Sky Sport riporta che nell'accordo sarà inserita anche una clausola rescissoria superiore agli 80 milioni di euro, per proteggersi da futuri assalti.

Tempistica serrata: arrivo a Roma e visite domenica

L'accelerazione è stata decisiva. Sempre secondo Sky, Højlund è atteso già stasera in Italia. Il volo che lo porterà a Roma è stato prenotato, in attesa che vengano sistemati gli ultimi dettagli burocratici tra i club.

Il suo percorso in azzurro inizierà ufficialmente domenica, quando si sottoporrà alla prima parte delle visite mediche che precederanno la firma sul contratto.

Un progetto a lungo termine: contratto fino al 2031

Quello di Højlund non è un acquisto tampone, ma un investimento strategico per il presente e per il futuro del Napoli. L'attaccante danese si legherà al club con un contratto lunghissimo, con scadenza fissata al 2031.

L'ingaggio previsto si attesta intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione. Un progetto ambizioso per un giocatore destinato a diventare un punto fermo dell'attacco di Antonio Conte.