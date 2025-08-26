Hojlund, il Napoli organizza le visite mediche: spunta la data a Roma

Dall'accordo alla programmazione, il passo è breve. Il Napoli ha definito l'arrivo di Rasmus Hojlund e sta già organizzando gli ultimi, decisivi passi per accogliere il suo nuovo centravanti. L'operazione è talmente in dirittura d'arrivo che, come svela l'esperto di mercato Nicolò Schira, sono già state pianificate le visite mediche.

Mancano solo gli ultimissimi dettagli burocratici, ma il club azzurro lavora già alla logistica, con una data cerchiata in rosso sul calendario per l'arrivo del bomber danese in Italia.

Visite mediche a Roma: ecco la possibile data

Secondo quanto riportato da Schira attraverso il suo profilo X, non si parla più di "se", ma solo di "quando". Il Napoli si sta muovendo concretamente per formalizzare l'acquisto.

"Il Napoli sta già pianificando il viaggio e le visite mediche di Rasmus Hojlund", scrive il giornalista, "che potrebbero svolgersi a Roma a Villa Stuart tra domani (mercoledì, ndr) e giovedì". Una tempistica strettissima, che testimonia la volontà del club di mettere subito il giocatore a disposizione di Antonio Conte.

Contratto fino al 2030: i dettagli dell'accordo

L'esperto di mercato non si limita alla data delle visite, ma aggiunge un altro tassello fondamentale, quello relativo al contratto che legherà il danese al club di De Laurentiis. L'investimento non è solo per tamponare un'emergenza, ma per costruire il futuro.

Per Hojlund, infatti, "è pronto un contratto fino al 2030". Un accordo quinquennale a cifre importanti: lo stipendio si attesterà sui 5 milioni di euro all'anno. Un ingaggio da top player per l'uomo scelto per guidare l'attacco del Napoli Campione d'Italia.

Conto alla rovescia per l'ufficialità

Con le visite mediche ormai programmate, il conto alla rovescia per l'annuncio ufficiale è iniziato. Si attende solo la firma sui contratti per poter finalmente considerare Rasmus Hojlund, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore del Napoli.