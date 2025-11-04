Napoli-Eintracht: la statistica-talismano di Hojlund: il dato è del 100%

Il Napoli si affida a Rasmus Hojlund per la decisiva notte di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ma non lo fa solo per la necessità di ritrovare i suoi gol. Dietro la caccia alla rete perduta del danese, a secco da quasi un mese, si nasconde un dato statistico potente, quasi scaramantico, che lo ha trasformato nel vero e proprio talismano della squadra di Antonio Conte.

Qual è la statistica che esalta l’importanza di Hojlund?

Il dato è semplice e inequivocabile: nelle tre partite in cui Rasmus Hojlund è andato a segno finora (contro Fiorentina e Genoa in campionato, e contro lo Sporting in Champions), il Napoli ha sempre conquistato la vittoria. Un perfetto 100% di successi. Questa statistica dimostra come i suoi gol non siano mai banali, ma abbiano un’incidenza diretta e decisiva sull’esito finale delle partite, trasformandolo in un giocatore fondamentale per l’economia della squadra.

Perché l’attaccante non segna da un mese?

L’ultima rete del danese risale al 5 ottobre contro il Genoa. Da quel momento, un problema muscolare alla coscia, accusato al rientro dalla Nazionale, ha limitato pesantemente il suo impiego. Lo staff medico ha optato per un approccio prudente, facendogli saltare le gare contro Torino e Inter e utilizzandolo per soli 109 minuti complessivi nell’ultimo mese.

Un minutaggio troppo basso per trovare la condizione e la continuità necessarie per segnare, che ha portato al ritorno da titolare solo sabato scorso nel pareggio per 0-0 contro il Como. La pressione su di lui è inoltre alta, con il rientro di Romelu Lukaku che si avvicina.

Ci sarà la sfida in famiglia con il fratello Oscar?

No, la sfida tra i fratelli Hojlund è rinviata. La partita contro l’Eintracht Francoforte avrebbe potuto mettere di fronte Rasmus e suo fratello minore Oscar, centrocampista classe 2005 della squadra tedesca. Sfortunatamente, anche quest’ultimo è fermo ai box a causa di un infortunio muscolare e non sarà della partita al Maradona, facendo saltare l’atteso derby in famiglia.