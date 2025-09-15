Napoli oggi

Manchester City–Napoli, novità su Meret. Rrahmani verso il forfait

Emergenza in casa Napoli in vista del City. Il Mattino conferma: Rrahmani è fuori. Ore di ansia per Alex Meret, che oggi si sottoporrà agli esami decisivi.

Napoli, il punto sugli infortunati Meret e Rrahmani verso il City. Un lunedì di attesa e di valutazioni a Castel Volturno. A pochi giorni dalla grande sfida di Champions League contro il Manchester City, l'attenzione di Antonio Conte e dello staff medico è tutta concentrata sulle condizioni di Alex Meret e Amir Rrahmani. Per il portiere si tenta un recupero in extremis, mentre per il difensore la decisione è già stata presa. Facciamo il punto della situazione basandoci sulle ultime notizie riportate da Il Mattino.

Amir Rrahmani

Meret, oggi gli esami: si prova il recupero per Manchester

La questione più delicata riguarda il portiere. Dopo il forfait a Firenze per un problema muscolare, Alex Meret si sottoporrà oggi agli esami strumentali decisivi. C'è un cauto ottimismo, un "raggio di sole" come lo definisce il quotidiano, sulla possibilità che l'allarme possa rientrare in tempi brevi.

L'obiettivo è chiaro: provare a rimetterlo in gruppo immediatamente per averlo a disposizione per la partita di Manchester. Una corsa contro il tempo resa necessaria anche dall'indisponibilità di Contini, che limita le scelte di Conte tra i pali.

Rrahmani, nessuna forzatura: torna col Pisa

Se per Meret si attende, per Amir Rrahmani il verdetto è già arrivato. Il difensore kosovaro, infortunatosi in nazionale, non sarà della partita contro il City. Lo staff medico del Napoli ha deciso di non forzare in alcun modo il recupero dal problema muscolare.

L'obiettivo per il suo rientro è già stato fissato: la successiva partita di campionato contro il Pisa. In quell'occasione, Rrahmani potrebbe tornare a disposizione, magari partendo inizialmente dalla panchina.

Le scelte di Conte per la difesa

Di conseguenza, la formazione che scenderà in campo all'Etihad Stadium è quasi definita, almeno nel reparto arretrato. Con Rrahmani fuori, la coppia centrale sarà quella composta da Buongiorno e Beukema, al loro primo grande test europeo insieme.

In porta, la speranza è di rivedere Meret. In caso contrario, toccherà a Vanja Milinkovic-Savic difendere i pali del Napoli nella notte più prestigiosa.

