I nuovi acquisti trascinano il Napoli: la scommessa di Conte a Firenze è già vinta

C'era un esame da superare, e il Napoli non solo lo ha passato a pieni voti, ma ha scoperto di avere nuove, formidabili risorse. Dalla vittoria di Firenze, Antonio Conte non si porta a casa solo i tre punti. Si porta a casa la consapevolezza che le sue scommesse sono già vincenti: i tre volti nuovi lanciati dal primo minuto, Højlund, Beukema e Milinkovic-Savic, hanno risposto presente, trascinando la squadra.

In una serata che nascondeva mille insidie, con assenze pesanti e un avversario motivato, sono stati proprio gli esordienti a dare la spallata decisiva alla partita e, forse, anche alle gerarchie interne.

Hojlund in copertina: la scelta che spiazza

La sorpresa più grande l'ha riservata l'attacco. Tutti si aspettavano Lorenzo Lucca, rimasto ad allenarsi a Castel Volturno. Conte, invece, ha puntato tutto su Rasmus Højlund, rientrato da pochi giorni dalla nazionale. Una scelta di coraggio, ripagata con gli interessi.

Il danese non si è limitato a fare reparto, ma ha messo la sua firma sul match con il gol del 2-0, mostrando subito fisicità e un'impressionante freddezza sotto porta. Una prestazione che lo candida già a protagonista assoluto.

È arrivata l'ora di Beukema

Dopo due panchine, è finalmente scoccata anche l'ora di Sam Beukema. Inserito al centro della difesa per sostituire l'infortunato Rrahmani, l'olandese ha dimostrato perché il Napoli ha investito tanto su di lui. Attento, fisico e preciso, ha coronato un debutto solidissimo con la rete del 3-0, mostrando grande tempismo in area avversaria. Al suo fianco, un ritrovato Buongiorno ha guidato il reparto con la sicurezza del leader.

La prima di Milinkovic-Savic: decisivo nel finale

Il destino ha voluto che fosse la serata degli esordi. A causa del forfait di Meret, anche Vanja Milinkovic-Savic ha fatto il suo debutto assoluto tra i pali. Dopo una piccola incertezza sul gol della Fiorentina, il portiere serbo ha mostrato di che pasta è fatto, salvando il risultato con una parata straordinaria su Piccoli nel momento di massima pressione viola.

Una risposta forte e chiara. Il Napoli torna da Firenze con tre punti, una classifica perfetta e la certezza di avere una rosa profonda, ricca di alternative di altissimo livello. La missione di Conte è appena iniziata, ma le risposte del mercato sono già arrivate.