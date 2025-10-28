La maledizione del Napoli non ha fine: a Lecce si fermano anche Lang e Politano. I tempi di recupero

Sembra una maledizione senza fine. Il Napoli esce dal ‘Via del Mare’ di Lecce con un’altra vittoria, ma anche con un bollettino di guerra che fa tremare i polsi ad Antonio Conte. In una sola partita, il tecnico perde per infortunio entrambi i suoi esterni d’attacco, Noa Lang e Matteo Politano, gettando un’ombra pesantissima sul futuro imminente della squadra. L’emergenza, a Castel Volturno, è ormai totale.

Una Ripresa da Incubo: Due Cambi Forzati in 13 Minuti

Tutto è successo a inizio secondo tempo, trasformando una partita controllata in un pomeriggio di pura ansia. Il primo a richiamare l’attenzione della panchina è stato Noa Lang. Al 48′, dopo una manciata di minuti dalla ripresa del gioco, l’olandese si è fermato, chiedendo il cambio e costringendo Conte a inserire Neres.

Tredici minuti più tardi, al 61′, la scena si è ripetuta, quasi in fotocopia: questa volta è stato Matteo Politano ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto a McTominay. Due sostituzioni obbligate, due pedine fondamentali perse nel momento più delicato.

Le Condizioni: Apprensione per la Coscia di Lang, Caviglia per Politano

Infortunio Noa Lang

La preoccupazione maggiore riguarda l’olandese, che già nel primo tempo aveva mostrato qualche segnale di sofferenza. Uscito dal campo, gli è stata immediatamente applicata una vistosa borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra, la zona interessata dal dolore. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con esami strumentali, ma la dinamica lascia presagire uno stop muscolare.

Infortunio Matteo Politano

Per l’esterno italiano, invece, il problema sembra essere di natura traumatica. Secondo quanto riferito da ‘DAZN’ a bordo campo, Politano ha subito un colpo alla caviglia. Conte, non volendo rischiare nulla visto il momento, ha preferito richiamarlo immediatamente in panchina. Anche per lui, solo gli esami potranno definire la reale entità del danno.

E ora? Rientro a Rischio per il Turno Infrasettimanale

In attesa dei verdetti ufficiali, la presenza di entrambi è da considerarsi in forte dubbio per la sfida infrasettimanale contro il Como, in programma il 1° novembre. L’infermeria del Napoli si affolla in modo drammatico, mettendo Antonio Conte di fronte a scelte obbligate e a una coperta che, in attacco, è diventata improvvisamente cortissima. La maledizione sugli infortuni non accenna a placarsi.