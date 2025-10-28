Calcio NapoliNapoli oggi

Il Napoli soffre, ma sbanca Lecce: Milinkovic para un rigore, Anguissa fa un gol da tre punti

Vittoria pesantissima per gli azzurri, che salgono a 21 punti. Il portiere serbo è decisivo dal dischetto, poi il centrocampista trova il suo quarto gol in campionato.

Enrico Greco Enrico GrecoOttobre 28, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 28, 2025
Niente spettacolo, solo tanta sofferenza e tre punti pesantissimi. Il Napoli espugna il Via del Mare di Lecce con una vittoria “sporca”, da grande squadra, che vale oro. In una serata complicata, contro un avversario ostico, a decidere la partita non sono stati gli attaccanti, ma i due eroi che non ti aspetti: Vanja Milinkovic-Savic, che ha neutralizzato un rigore che poteva cambiare tutto, e Frank Zambo Anguissa, sempre più uomo-gol a sorpresa di questo campionato.

Lecce-Napoli 0-1: Milinkovic e Anguissa decidono il match
Lecce-Napoli 0-1

La Battaglia del Primo Tempo

Che non sarebbe stata una passeggiata, Antonio Conte lo sapeva bene. Il suo Napoli ha sempre faticato contro le squadre di Di Francesco, e il primo tempo è la conferma. Una frazione bloccata, tattica, quasi senza emozioni. Il Lecce chiude ogni spazio, il Napoli non riesce a sfondare. L’unica vera occasione capita sui piedi di Olivera, ma Falcone è attento e sventa la minaccia. Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione che per sbloccare la gara serva un episodio.

Il Momento Chiave: Milinkovic Ipnotizza Camarda

L’episodio arriva al 56′, ma è a favore del Lecce. Dopo un lungo controllo VAR, viene ravvisato un tocco di braccio di Juan Jesus in area. È rigore. Sul dischetto va il giovanissimo Camarda, ma di fronte si trova un gigante. Milinkovic-Savic intuisce l’angolo, si distende e respinge, salvando il risultato. È la svolta psicologica della partita. Il baby-attaccante, sopraffatto dall’emozione, scoppierà in lacrime poco dopo al momento della sostituzione, ma il portiere serbo ha appena compiuto l’intervento più importante della serata.

La Mossa di Conte e il Gol di Anguissa

Scampato il pericolo, Conte cambia. Dentro McTominay, Spinazzola e Hojlund, il Napoli alza il baricentro. E al 69′ arriva il gol che decide il match. Su un pallone lavorato splendidamente da Neres, si avventa Anguissa, che con un inserimento perfetto trafigge Falcone. È il suo quarto, pesantissimo, gol in questo campionato, che lo consacra come un fattore offensivo aggiunto. Dopo il vantaggio, il Napoli addormenta la partita con esperienza, portando a casa il settimo successo in Serie A e, per una notte, la vetta solitaria della classifica.

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

