Napoli, tegola Manna: rottura del tendine, il DS è stato operato | Dal letto d'ospedale tratta il nuovo attaccante

La sfortuna, quando decide di colpire, non guarda in faccia a nessuno. E a Napoli, in questi giorni, sembra aver preso la residenza. Dopo la tegola pesantissima dell'infortunio a Romelu Lukaku, arriva un altro imprevisto clamoroso che colpisce il club al cuore della sua operatività: anche il Direttore Sportivo, Giovanni Manna, si è fermato per un grave infortunio.

A svelare l'incredibile retroscena è La Gazzetta dello Sport. Ma l'episodio, invece di fermare la macchina del mercato, ha acceso i riflettori sulla straordinaria dedizione del dirigente azzurro.

La dinamica dell'infortunio: dal calcetto alla sala operatoria

Mentre la squadra si godeva gli ultimi giorni di riposo, Giovanni Manna ha riportato un serio infortunio al tendine d’Achille durante una partita di calcetto. La situazione è apparsa subito grave, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico immediato.

L'operazione, eseguita con successo dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch, è perfettamente riuscita. Il DS del Napoli sarà presto dimesso e, nonostante l'ausilio delle stampelle, sarà regolarmente a fianco della squadra per l'esordio a Sassuolo.

"Il mercato non si ferma": Manna lavora dalla clinica

Ma ecco il dettaglio che ha del clamoroso. Nemmeno un intervento chirurgico è riuscito a fermare il lavoro incessante di Manna. Anzi, proprio dal suo letto d'ospedale, il dirigente ha continuato a tessere la tela del mercato.

Sempre al telefono, ha proseguito il dialogo con agenti e intermediari per accelerare la ricerca del sostituto di Lukaku. Un segnale di dedizione totale alla causa, che dimostra come l'emergenza in attacco sia la priorità assoluta per tutto il club.

La caccia all'attaccante non conosce soste

Il tempo stringe. Il mercato chiuderà il 1° settembre e Conte si aspetta un rinforzo per non iniziare la stagione con il solo Lucca come punta centrale. La priorità è un attaccante fisico e pronto all'uso.

Il primo nome sulla lista resta quello di Rasmus Højlund, ma si valutano con attenzione anche profili come Tolu Arokodare del Genk ed Embolo del Monaco. Il Napoli si muove su più tavoli, guidato da un DS che, anche in stampelle, non ha alcuna intenzione di tirare il freno a mano.