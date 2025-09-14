Napoli, stop Meret: fastidio muscolare, oggi gli esami

Un fulmine a ciel sereno, un problema che emerge nel momento più delicato. Il Napoli affronta la settimana che porta alla supersfida di Champions League contro il Manchester City con un'ansia improvvisa: quella per la porta. Alex Meret si è fermato per un guaio muscolare, e ora la sua presenza per il big match è in forte dubbio.

Una situazione resa ancora più complessa dall'indisponibilità del terzo portiere, che costringe Antonio Conte a incrociare le dita in attesa degli esami strumentali sul suo numero uno.

"Abbiamo deciso di non rischiarlo": le parole di Conte

Il campanello d'allarme è suonato poco prima della gara contro la Fiorentina. Meret ha accusato un fastidio muscolare che ha spinto lo staff a non correre alcun pericolo. "Aveva fastidi venerdì, poi abbiamo deciso di non rischiarlo prima della gara", ha spiegato lucidamente Conte nel post-partita del Franchi.

Ora l'attenzione è tutta rivolta alle prossime ore, quando il portiere si sottoporrà agli esami con lo staff medico azzurro per capire la reale entità del problema e i possibili tempi di recupero.

Un'emergenza vera: anche Contini è KO

A rendere la situazione un'emergenza conclamata è un altro infortunio, passato più in sordina. Anche il terzo portiere, Pierluigi Gollini, è ai box per una frattura alla mano subita in settimana. Il suo rientro è previsto tra un mese, ma non sarà disponibile per le gare di Champions.

Questo significa che, al momento, il Napoli ha un solo portiere della prima squadra pienamente a disposizione. Una coperta cortissima che non ammette ulteriori imprevisti.

Tocca a Milinkovic-Savic? Il serbo è pronto

Con Meret in dubbio, tutti i riflettori si spostano inevitabilmente su Vanja Milinkovic-Savic. Arrivato in estate per essere molto più di un semplice secondo, il gigante serbo è ora chiamato a tenersi pronto per una delle partite più importanti della stagione.

Conte e i tifosi attendono con il fiato sospeso il verdetto su Meret, ma con la consapevolezza che, in caso di forfait, la porta del Napoli sarà comunque in mani esperte.

Scenario in porta: le opzioni

In attesa del referto su Meret, lo staff prepara più soluzioni per la gara europea. Il secondo portiere resta l’alternativa naturale; le scelte saranno legate alla risposta clinica e ai test funzionali degli ultimi allenamenti.

Cosa sappiamo adesso

Cosa succede dopo