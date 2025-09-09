Guardiola contro Conte. Napoli, esordio Champions di giovedì col Manchester City

Conte contro Guardiola è già Champions, ma l'esordio del Napoli è di giovedì. Un esordio da brividi, una sfida che sa già di finale. Il ritorno del Napoli in Champions League sarà subito ad altissima tensione con la squadra di Antonio Conte che volerà a Manchester per affrontare i campioni del City di Pep Guardiola. Ma c'è un dettaglio che ha sorpreso molti tifosi: la partita non si giocherà nel classico slot del martedì o del mercoledì, ma di giovedì.

Una vera e propria anomalia nel calendario della massima competizione europea. Una scelta precisa della UEFA, legata alla nuova, rivoluzionaria formula del torneo che prende il via proprio in questa stagione.

Il motivo del giovedì: la nuova formula della Champions

La spiegazione è puramente regolamentare. Con l'introduzione del nuovo format, la prima settimana di coppe europee è dedicata interamente ed esclusivamente alla Champions League. In questi giorni non si giocheranno, come accadeva in passato, le partite di Europa League e Conference League.

Per questo motivo, la UEFA ha deciso di "spalmare" le partite della prima giornata su tre giorni: martedì 16, mercoledì 17 e, appunto, giovedì 18 settembre. Il Napoli è stato inserito in questo slot insieme ad altre squadre di primissimo piano. Un'anomalia che, però, riguarderà solo la prima giornata: dalla seconda, si tornerà alla tradizionale programmazione del martedì e del mercoledì.

La data e l'orario della sfida

Per i tifosi che già preparano la trasferta, l'appuntamento è quindi fissato:

Partita: Manchester City vs Napoli

Manchester City vs Napoli Data: Giovedì 18 settembre 2025

Giovedì 18 settembre 2025 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Etihad Stadium, Manchester

Non solo Napoli: le altre partite del giovedì

Quella del Napoli non sarà l'unica grande sfida in programma nel giovedì di Champions. Tra le altre partite di cartello che si disputeranno lo stesso giorno spicca Newcastle-Barcellona, oltre a Eintracht Francoforte-Galatasaray e altre ancora.

Un cambiamento a cui dovremo abituarci, primo assaggio di una Champions League completamente rinnovata, che per il Napoli inizia subito con la partita più difficile e affascinante.